Курс на «цифру»

Опыт цифровой трансформации Росатома будет использован в ОПК

Цифровая трансформация госкорпорации «Росатом» является первым в России прецедентом преобразования большой многопрофильной отрасли. Способность цифровой стратегии Росатома решать задачи эффективности бизнеса и создавать предпосылки для ускоренного импортозамещения и безопасности критической инфраструктуры делает данный опыт актуальным для использования в оборонно-промышленном комплексе. Такое мнение выразили участники X форума по цифровизации оборонно-промышленного комплекса России «ИТОПК-2021», который на прошедшей неделе завершил свою работу в Москве. Отметим, что активное участие в форуме принимало предприятие холдинга «Социум-А» – АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина», а конкретно – его IT-служба.

«Мы охватили Единой цифровой стратегией порядка 300 предприятий из 20 очень разных направлений бизнеса – это строительство атомных станций, производство электроэнергии и ядерного топлива, машиностроение, ветроэнергетика, композитные материалы. Отрасль работает в условиях особых требований безопасности и десятков действующих технических регламентов. Работа ОПК связана с не меньшим числом особенностей, поэтому подходы Росатома к цифровизации будут актуальны для коллег», – отметила в своем выступлении директор департамента цифровой трансформации госкорпорации «Росатом» Марина Авилова.

Она представила участникам форума подходы к формированию единой цифровой стратегии, поделилась опытом трех лет цифровой трансформации атомной отрасли. Также отметила, что Росатом активно использует методические рекомендации Минцифры России по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, одобренные на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 6 ноября 2020 года.

В дискуссиях отмечалось, что цифровая трансформация необходима для повышения эффективности бизнеса современных оборонных предприятий. Вместе с тем условиями цифровизации названы обеспечение безопасности и технологической независимости отрасли. «Технологическая база, которой располагает оборонно-промышленный комплекс, его научные центры становятся критической инфраструктурой для обеспечения национальных проектов и стратегических приоритетов государства. Поэтому важно, чтобы все технические проекты ОПК реализовывались на базе отечественных программных инструментов и аппаратных средств», – отмечено в приветственном послании форуму от имени заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова.

Фото: итопк.рф

Марина Авилова отметила, что работа в направлении импортозамещения инженерного ПО является одним из основных направлений Единой цифровой стратегии Росатома и реализуется совместно с российскими разработчиками, университетами и компаниями-партнерами: «В рамках участия в цифровизации РФ Росатом совместно с госкорпорацией «Ростех» является ответственным за реализацию «дорожной карты» по новым производственным технологиям, которую правительство России утвердило в июле. Согласно ее целевым показателям до 2024 года в России с 10 до 60 процентов должна вырасти доля российского промышленного ПО».

Спикер рассказала, что для минимизации зависимости ОПК от иностранного программного обеспечения в классе CAE Росатом инициировал создание консорциума, усилиями которого предполагается повышение до 2027 года доли отечественных САЕ-систем с нынешних 20 до 80 процентов. Совместную работу участники консорциума будут проводить на платформе «Логос». До конца года различные модули цифрового продукта «Логос» будут внедрены на 20 предприятиях Росатома, а также на десятках предприятий за контуром атомной отрасли.

Фактором результативной цифровой трансформации ОПК и российской экономики в целом директор департамента цифровой трансформации Росатома назвала кооперацию и партнерское взаимодействие промышленников, разработчиков и государства. Авилова подчеркнула, что такое объединение усилий позволит российским разработчикам компенсировать нехватку отечественного инженерного ПО и совершенствовать его уровень для успешной экспансии на мировой уровень: «Наш девиз – в терминах современных соцсетей хештег – #ВремяДействоватьВместе. Сквозное цифровое взаимодействие предприятий, объединенных едиными цепочками поставок, консорциумы производителей и потребителей отечественного программного обеспечения и инфраструктуры – вот неполный список примеров эффективной кооперации. Если мы сможем объединить усилия предприятий ОПК, государства и ИТ-индустрии страны, это откроет путь не только к технологическому суверенитету нашей промышленности, но позволит идти дальше – к конкурентоспособности российских цифровых решений на международном рынке».

Андрей Севостьянов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 37 (900) за 28 сентября 2021 года