Российские "Панцири-С" сбили в Сирии дрон боевиков

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, он был запущен из зоны деэскалации Идлиб

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российские средства контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим в Сирии обнаружили беспилотник, запущенный боевиками. БПЛА был сбит зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С", сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В 12:30 средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации", - отметил Кулить во время брифинга.

По его словам, воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". "Пострадавших или материального ущерба в результате инцидента нет", - подчеркнул Кулить.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - добавил замруководителя центра.