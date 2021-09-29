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ТАСС

Российские "Панцири-С" сбили в Сирии дрон боевиков

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Комплекс "Панцирь-С1"
Комплекс "Панцирь-С1".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, он был запущен из зоны деэскалации Идлиб

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российские средства контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим в Сирии обнаружили беспилотник, запущенный боевиками. БПЛА был сбит зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С", сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В 12:30 средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации", - отметил Кулить во время брифинга.

По его словам, воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". "Пострадавших или материального ущерба в результате инцидента нет", - подчеркнул Кулить.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - добавил замруководителя центра.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
БПЛА
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