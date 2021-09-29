Стрельбы под Андреевским флагом

Экипажи ГРКР «Москва» и СКР «Ладный» провели важные учения в Черном море

Ведущее корабельное соединение Черноморского флота – дивизия надводных кораблей капитана 1-го ранга Сергея Тронева ведет активную боевую учебу, выполняя напряженные планы боевой подготовки летнего периода обучения. Недавно экипажи флагмана флота гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Москва» и сторожевого корабля «Ладный» вернулись из морских полигонов боевой подготовки, где отработали элементы курсовой задачи К-2.

На ГРКР «Москва», которым командует гвардии капитан 1-го ранга Антон Куприн, в море выходил командир соединения надводных кораблей капитан 1-го ранга Сергей Тронев, а на СКР «Ладный», которым командует капитан 3-го ранга Павел Юганцев, – начальник штаба соединения надводных кораблей капитан 1-го ранга Олег Князев. В акватории Черного моря экипажи провели комплекс корабельных боевых учений с другими кораблями, самолетами и вертолетами морской авиации флота.

«Личный состав отработал задачи боевого маневрирования, поиска и обнаружения морских мин, выполнил комплекс учений по противовоздушной обороне и ведению морского боя с артиллерийской стрельбой из корабельных орудий, – рассказывает Тронев. – Также в ходе учения экипаж ГРКР «Москва» отработал алгоритм применения главного ракетного комплекса корабля при выполнении боевых упражнений. С поставленными на выход задачами экипажи справились успешно».

Уже когда корабли ошвартовались у родных причалов, мы побеседовали с командиром ГРКР «Москва» гвардии капитаном 1-го ранга Антоном Куприным.

«Мы успешно отработали целый комплекс боевых упражнений. Добросовестно, с высокой отдачей потрудились командир штурманской боевой части гвардии капитан-лейтенант Сергей Каныгин, командир электромеханической боевой части гвардии капитан 3-го ранга Виктор Несмашный и их подчиненные, показав высокое ратное мастерство. Отмечаю также умелые действия в ходе отработки огневых задач командира зенитного дивизиона гвардии старшего лейтенанта Артема Пенькова, командира ракетной батареи гвардии лейтенанта Сергея Соколова, командира артиллерийской батареи гвардии лейтенанта Дмитрия Смолина, техника зенитного дивизиона гвардии мичмана Олега Иванова. Крейсер выполнил в ходе ведения морского боя артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям. В группе обеспечения стрельб отличился гвардии главный корабельный старшина Роман Кадыркин», – сказал Куприн.

«У экипажа нашего сторожевого корабля «Ладный» это далеко не первый выход в море после длительного ремонта, восстановления технической готовности и ввода СКР в состав сил постоянной готовности, – говорит капитан 3-го ранга Павел Юганцев. – Мы последовательно отработали целый комплекс задач. Сейчас выполнили комплекс боевых упражнений, где были задействованы командиры БЧ-2, БЧ-3 и БЧ-7, они тесно взаимодействовали между собой. Отмечаю умелые, грамотные действия командира БЧ-5 капитана 3-го ранга Сергея Лукина, который вот уже четыре года успешно исполняет свою должность. На его долю выпал объемный ремонт и ввод в строй значительной материальной части. Подчиненные капитана 3-го ранга Сергея Лукина бдительно несли ходовые вахты, обеспечивали корабль заданным ходом, электроэнергией, водой, холодом. В лучшую сторону отмечаю командира трюмной группы лейтенанта Марка Кицу. Мы выполняли торпедные стрельбы, использовали бомбовое оружие, и здесь хотел бы отметить высокий профессионализм техника БЧ-3 мичмана Владимира Маркива. Серьезные испытания выпали и на долю БЧ-2, которую вот уже шесть лет возглавляет капитан-лейтенант Геннадий Клушин. Профессионал высокого класса, он успешно справился со всеми поставленными задачами. В его боевой части отмечаю командира ЗРБ старшего лейтенанта Юрия Дробченко, техника БЧ-2 мичмана Никиту Кутнова. Отмечу работу командира стартовой батареи лейтенанта Николая Петрова. Молодой офицер не сплоховал, идет его уверенное становление. Добросовестно потрудились и подчиненные командира БЧ-7 капитана 3-го ранга Виктора Смирнова, который командует боевой частью уже три года. Они своевременно и полно освещали надводную, подводную и воздушную обстановку, выдавали все необходимые данные».

По словам Тронева, успешно выполняют поставленные задачи и экипажи фрегатов «адмиральской» серии, вот уже два месяца работает в дальней морской зоне экипаж фрегата «Адмирал Эссен» под командованием капитана 2-го ранга Александра Смирнова. Фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Макаров» решают поставленные задачи в ближней морской зоне. В частности, «Григорович» под командованием капитана 2-го ранга Константина Аксенова участвовал в международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021», где достойно представил Черноморский флот.

Владимир Пасякин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 37 (900) за 28 сентября 2021 года