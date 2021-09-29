Чудеса под куполом

Новейшие разработки «парашютного дивизиона»

На мультимедийной экспозиции XV международного авиационно-космического салона «МАКС-2021» в подмосковном Жуковском холдинг «Технодинамика» продемонстрировал последние разработки «парашютного дивизиона». Данный термин характеризует созданное в структуре Ростеха производственное объединение, в которое изначально вошли АО «Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал», АО «Солнечногорский механический завод» и АО «Научно-исследовательский институт парашютостроения». Основной целью этой интеграции стало создание принципиально новых парашютных систем (космических, тормозных, грузовых, спасательных, спортивных, боеприпасных и т. д.) в интересах ВВС, ВДВ, ССО и МЧС Российской Федерации.

На стадии испытаний

Активная деятельность холдинга по разработке парашютных систем нового поколения преследует вполне конкретные цели: улучшение и унификацию ключевых технических характеристик отечественных парашютных систем, предназначенных для десантирования военнослужащих Сил специальных операций и Воздушно-десантных войск.

В качестве примера одной из таких систем можно привести уже поступающую в строевые части ВС РФ парашютную систему спецназначения «Юнкер». Изделия этой серии успешно прошли программу государственных испытаний в диапазоне массовых нагрузок 180–225 килограммов. В качестве дополнительного элемента серии предлагается подвесная парашютная система собаки – «Юнкер ППСС». С помощью этой 2,5-килограммовой системы обеспечивается десантирование вместе с вожатым-кинологом служебной собаки, масса которой не превышает 45 килограммов. Максимальный потолок десантирования четвероного бойца – четыре тысячи метров. Госиспытания «Юнкер ППСС» предполагается завершить до конца текущего года.

“Создана подвесная парашютная система собаки – «Юнкер ППСС». С помощью этой 2,5-килограммовой системы обеспечивается десантирование (вместе с вожатым-кинологом) служебной собаки, масса которой не превышает 45 килограммов”

Сегодня в разработке находятся несколько грузовых автоматически управляемых систем, представляющих сочетание парашюта-крыла, грузовой платформы и модуля автоматического управления стропами. На стадии предварительных испытаний находится «Юнкер-ДГ-250» – грузовая система, способная переносить груз массой 250 килограммов. Государственные испытания и этой системы должны быть завершены в 2021 году, а начиная с 2022-го запланированы ее поставки в войска.

По информации, озвученной разработчиками, показатель точности приземления этих систем в заданную точку не превышает ста метров. Ее ориентация в пространстве может осуществляться тремя способами:

посредством встроенных приемников ГЛОНАСС/GPS;

следованием за парашютистом-лидером, оснащенным инфракрасным маяком;

управлением при помощи дистанционного пульта, находящегося на земле.

Проходит этап предварительных испытаний и еще одна грузовая парашютная система – «Горизонталь-4000». В качестве ее отличительных особенностей можно рассматривать способность нескольких систем следовать в режиме «караван», то есть друг за другом и большая грузоподъемность – порядка четырех тонн.

Передан на государственные испытания электронный парашютный страхующий прибор, никогда ранее не выпускавшийся отечественными производителями. Его функциональная задача заключается в своевременном раскрытии запасного парашюта в случае выхода за допустимые пределы значений скорости снижения и расстояния до земной поверхности. Параллельно осуществлена разработка страхующей системы, позволяющей еще на борту самолета контролировать фазу «выхода» десантника и работоспособность страхующего прибора. Поскольку до настоящего момента предприятиями российского оборонпрома аналогичные приборы и системы не выпускались, это можно считать серьезным успехом, например, в рамках реализации программы импортозамещения.

Для «Кадета» вес не проблема

Кроме того, 2021-й – год завершения испытаний парашютных систем серии «Кадет». В первую очередь это «Кадет-100», призванный до 2023 года стать полноценной заменой основному парашюту ВС – Д-10. Примечательно, что собственный вес десантника с грузом может достигать 160 килограммов, а скорость вертикального снижения при этом не превысит пяти метров в секунду. Второй усиленно тестируемой моделью этой серии является парашютная система «Кадет-75».

Несмотря на круглую форму купола, «Кадет» обладает хорошей маневренностью – горизонтальная скорость его «ухода назад» равняется 3,5 метра в секунду, что минимизирует риск столкновений при групповом десантировании. Полный оборот вокруг оси десантник на «Кадет-100Д» способен выполнить всего за 12 секунд.

В качестве ключевых конструктивных особенностей ПС «Кадет-100Д» специалисты отмечают:

хорошую устойчивость в процессе снижения;

грузоподъемность – в специальных грузовых контейнерах может размещаться до 50 килограммов полезной нагрузки;

управление системой при помощи всего двух строп;

возможность подгонки системы в большом ростовом диапазоне (160–200 сантиметров) и вне зависимости от варианта формы одежды (зимняя, летняя).

Кроме того, модернизированная парашютная система «Кадет-100Д» будет совместима с экипировкой нового поколения «Сотник». В этом случае грузоподъемность изделия возрастет на 30 килограммов, а грузовые контейнеры модифицируют.

Не оставлен без внимания разработчика и такой, безусловно, важный элемент парашютной системы, каковым является запасной парашют. Новый ЗП 3-7 в 2023 году должен заменить находящийся на вооружении уже несколько десятилетий 3-5. Ключевыми отличиями нового запасного парашюта станут уменьшение вертикальной скорости снижения до шести метров в секунду (7,5–8,5 м/с у 3-5) и увеличение полетной массы десантника до 160 килограммов (140 км у 3-5).

Говоря о новых перспективных парашютных системах, нельзя обойти вниманием ПС специального назначения «Поиск», представленную широкой публике на X международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2021 предприятием, входящим в структуру холдинга «Технодинамика» – АО «Полет», – Ивановский парашютный завод.

Изделие предназначено для десантирования отдельных парашютистов (групп парашютистов), оснащенных полным комплектом специального снаряжения, полетной массой 140–160 килограммов с высот не более 4000 метров.

Гости и участники выставки смогли ознакомиться с тремя модификациями парашютной системы «Поиск», что существенно расширяет рамки ее востребованности. Такая универсальность обусловлена оригинальными конструктивными решениями, использованными при создании системы и позволяющими заменять блоки основного парашюта в зависимости от характера решаемой задачи.

Этот парашют обеспечивает приземление на ограниченных участках, возможность работы на вертикалях и стабильное снижение при потере встречного потока. Может применяться в сочетании с грузовыми контейнерами и иным специальным оборудованием.

Парашютные системы для техники и грузов

Очевидно, что производственная деятельность предприятий «парашютного дивизиона» созданием вышеперечисленных систем не ограничивается. В рамках опытно-конструкторских работ «Парашют» специалистами компаний создаются средства десантирования тяжелой и крупногабаритной боевой техники, включая девятитонные многоцелевые бронеавтомобили повышенной проходимости «Тигр» и восемнадцатитонные бронеавтомобили повышенной защищенности К4386 «Тайфун-ВДВ». Такая система уже проходит программу испытаний.

В зависимости от массы десантируемой техники будет задействована пяти- или семикупольная система с площадью купола 770 квадратных метров. Используемая в настоящее время ВС парашютная система «Бахча» имеет двенадцатикупольную конфигурацию с площадью купола 350 квадратных метров.

Сейчас проводится программа натурных испытаний новой ПС, предназначенной для пилотируемого космического корабля нового поколения «Орел». Их завершение планируется в 2023 году, поскольку привязано по срокам к началу сбросов капсул из космоса. Вес спускаемой капсулы составляет 9535 килограммов. Система имеет трехкупольную конфигурацию, а площадь каждого из куполов – 1200 квадратных метров. Для предотвращения «волочения» приземлившейся капсулы под воздействием ветра парашютная система оснащена механизмом автоматического расцепления.

Снаряжение десантника не ограничивается тем, что может поместиться в контейнерах индивидуальных парашютных систем. Обеспечение длительных и масштабных десантных операций предполагает необходимость доставки тяжелых и крупногабаритных грузов. Эту задачу призваны решать грузовые парашютные системы, новые перспективные образцы которых разработаны АО «Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал».

В первую очередь это ПГС-1500, представляющая собой симбиоз грузовой платформы с подвесной многокупольной системой. С ее помощью можно десантировать грузы с соответствующими платформе габаритными размерами и массой не более полутора тонн. ПГС-1500 применяется с самолетов семейства Ил-76 с высот до восьми тысяч метров на скоростях, не превышающих 380 километров в час.

В перспективе предполагается создание принципиально нового средства десантирования УМПП – универсальной многоцелевой парашютной платформы. Правда, несмотря на абсолютно понятные причины запуска этого проекта и четко очерченные цели его реализации, сроки разработки и принятия УМПП на снабжение строевых частей держатся пока в секрете.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 37 (900) за 28 сентября 2021 года