Чем США ответят на «Сармат»

Затянувшаяся модернизация американских МБР может закончиться реинкарнацией «Миджитмена»

Весной 1983 года межпартийная сенатская комиссия по стратегическим силам из 11 человек под председательством отставного генерала ВВС Брента Скаукрофта рекомендовала ВВС принять на вооружение два новых типа МБР. По данным разведки (ЦРУ и РУМО), в СССР проходили испытания и планировались к развертыванию два новых типа МБР пятого поколения – SS-24 и SS-25. На сенатских слушаниях родился термин «окно уязвимости американских МБР». На весну 1983 года наземная компонента ядерных стратегических сил США составляла 1053 ПУ МБР. Из них 550 ПУ МБР 4-го поколения LGM-30G «Минитмен-III», 450 ПУ МБР 3-го поколения LGM-30F «Минитмен-II», 53 ПУ МБР 2-го поколения LGM-25C «Титан II». Суммарный «забрасываемый вес» американских МБР – 1108,3 тонны. Советские РВСН располагали 1398 ПУ МБР. Из них 308 ПУ МБР 4-го поколения Р-36М УТТХ (SS-18 mod 3, 4), 360 ПУ МБР 4-го поколения УР-100 Н УТТХ (SS-19 mod 3 4), 150 ПУ МБР 4-го поколения МР УР-100 УТТХ (SS-17 mod 3). Суммарный «забрасываемый вес» советских РВСН –5076,5 тонны.

Стратегические ракеты – не Голливуд

Программа перевооружения стратегических сил, объявленная администрацией президента Рональда Рейгана 2 октября 1981 года, в части, касающейся МБР, предусматривала развертывание двухсот ракет МХ LGM-118A на замену всего флота «Минитменов». Причем на первом этапе в меньшем количестве (100 единиц), чем это планировалось прежней администрацией Джимми Картера. Однако уже в начале 1983 года к ней было сделано принципиально новое дополнение. Рейган принял рекомендацию представленного ему 6 апреля 1983 года доклада Комиссии по стратегическим силам во главе с генерал-лейтенантом в отставке Скаукрофтом о создании еще одного типа мобильных МБР, получивших наименование Midgetman. Комиссия генерала Скаукрофта предлагала развернуть 1000 мобильных малогабаритных МБР и 100 тяжелых МХ, все в мобильном варианте, как у русских.

К концу 1986 года был заключен контракт с компанией Martin Marietta. Было получено разрешение на полномасштабную разработку XMGM-134A Midgetman. Первый тестовый пуск ракеты (аварийный) состоялся в 1989 году. Ракета отклонилась от заданного курса и была ликвидирована на 70-й секунде полета. Первый успешный испытательный полет состоялся 18 апреля 1991 года. Ракета стартовала с авиабазы «Ванденберг» в Калифорнии и через 30 минут полета, преодолев 7300 километров, поразила условную цель на полигоне Кваджалейн в Тихом океане. Всего планировалось провести 16 тестовых запусков, но уже в сентябре 1991 года программу закрыли.

“На сегодня самыми совершенными ракетами в РВСН вооружены восемь дивизий. В общей сложности на их вооружении находится 183 ракеты РС-24 «Ярс». Шесть полков Татищевской 60-й ракетной дивизии вооружены МБР шахтного базирования «Тополь-М». Еще два полка Тейковской 54-й гвардейской РД вооружены мобильными версиями МБР «Тополь-М»”

XMGM-134A представляла собой малогабаритную трехступенчатую твердотопливную ракету длиной 14 метров, диаметром 1,17 метра. Стартовый вес – 13 600 килограммов. Как и LGM-118 Peacekeeper, на ракете применена система холодного пуска (минометный старт), скопированная с аналогичных систем советских МБР 4-го поколения. Midgetman имела максимальную дальность полета около 11 000 километров (6800 миль). Для ракеты были разработаны две боеголовки: боевая часть W87-1/Mk 21 мощностью 475 килотонн и проникающая боеголовка на базе «физпакета» W61 мощностью 340 килотонн. В 1991 году финансирование программы ОКР Midgetman было прекращено, в работах, связанных с ней, естественно, наступил перерыв, а часть кооперации распалась. Главным в принятии решения о приостановлении разработки ПГРК Midgetman оказался военно-политический фактор – завершение процесса подготовки Договора между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ-1).

На сегодня в распоряжении стратегического авиационного командования (САК США) имеется 400 ПУ МБР LGM-30G Minuteman III: 100 ракет размещено в ШПУ на авиабазе «Уоррен», штат Вайоминг (90-е стратегическое ракетное крыло), по 150 ракет на базах «Мальмстром», штат Монтана (341-е стратегическое ракетное крыло) и «Майнот», штат Северная Дакота (91-е стратегическое ракетное крыло). Из 400 ракет – 200 в стандартном варианте LGM-30G Minuteman III/Mk-12A с тремя боеголовками индивидуального наведения W-78/Mk-12A, а 200 других в 2002–2006 годах прошли модернизацию по программе Safety Enhanced Reentry Vehicle (SERV) с переоснащением боеголовками W-87/Mk-21 от снятых с вооружения ракет МХ LGM-118A.

В силу технологических особенностей этой боеголовки в платформу блока разведения внесены необратимые конструктивные изменения. Теперь ракеты, прошедшие через эту программу, способны нести только одну боеголовку W-87/Mk-21. В 1978–1982 годах из 550 развернутых «Минитмен-III» на 300 произведена замена боеголовок W-62/Mk-12 на новые, более мощные W-78/Mk-12A. С боеголовками W-62/Mk-12 суммарный забрасываемый вес «Минитмен-III» – 1150 килограммов, вес каждой боеголовки – 317 килограммов, мощность – 170 килотонн, новое, усовершенствованное боевое оснащение, тот же блок разведения, но с новыми боеголовками – W-78/Mk-12A, забрасываемый вес – 1200 килограммов, вес каждой боеголовки – 333 килограмма, мощность – 350 килотонн.

Если в прежней конфигурации забрасываемый вес «Минитмена» составлял 1200 килограммов, теперь – 465. То есть американские силы МБР в отличие от БРПЛ обладают нулевым «возвратным потенциалом». В одном пуске могут поднять 800 боеголовок и это максимум.

У РВСН все в порядке

На сегодня самыми совершенными ракетами в РВСН оснащены восемь дивизий. В общей сложности на их вооружении находится 183 ракеты РС-24 «Ярс». Шесть полков Татищевской 60-й ракетной дивизии вооружены МБР шахтного базирования «Тополь-М». Еще два полка Тейковской 54-й гвардейской РД вооружены мобильными версиями МБР «Тополь-М».

Еще у РВСН есть джокер – 621-й ракетный полк 13-й Домбаровской РД, имеющий на вооружении четыре ПУ МБР УР-100 Н УТТХ с новейшим боевым оснащением – гиперзвуковым комплексом «Авангард». Всего 265 новейших и относительно новых ракетных комплексов. Суммарно на ракетах размещено 814 ядерных боеголовок трех типов: 500 килотонн, 750 килотонн и 2 мегатонны. Конечно, это не все. Есть еще устаревшие системы. 35 и 7-я гвардейская дивизии – три их полка вооружены комплексами «Тополь» всего 27 ПУ и две «тяжелые» – 13 и 62-я дивизии имеют в своем распоряжении по три полка, вооруженных старыми советскими Р-36М2, всего 36 ракет. Несмотря на то, что эти ракеты свежее американских «Минитменов», их выпуск закончен в 1996 году, вторых – в 1992-м. Все-таки боевая ценность их невелика. Именно на смену Р-36М2 должны прийти новые тяжелые МБР РС-28 «Сармат».

Если на сегодня сравнивать суммарный забрасываемый вес наземных сил МБР, то он примерно одинаковый: у США – 333 тонны, у России – 339,75 тонны. Примерное равенство в наземной компоненте ядерных сил как по количеству боеголовок, так и по их весу. К сожалению, в двух других компонентах: БРПЛ и стратегических бомбардировщиках ситуация не такая радужная. Придется добирать на «Сарматах». Опять, как в советские времена, за всех будет тянуть РВСН.

Производство ракет LGM-30G Minuteman III компанией Boeing по годам распределялось следующим образом: в 1972-м – 148 единиц, в 1973 и 1974-м выпущено по 115 ракет, в 1975-м – 61 ракета, в 1976-м – 50 ракет и в последний год производства – 1977-й – за январь и февраль выпущено 40 последних ракет.

Новая ракета против B-21

21 августа 2017 года ВВС США поручили компаниям Boeing и Northrop Grumman провести трехлетние предварительные исследования по новой МБР на замену Minuteman III. В июле 2019-го Boeing заявила, что не будет подавать свой эскизный проект, обосновав отказ приобретением компанией Northrop Grumman фирмы Orbital ATK – это производитель твердотопливных ракетных двигателей для различных РН Boeing в прошлом. По мнению Boeing, конкурент полностью контролирует рынок РДТТ и таким образом может снизить затраты на свою собственную систему.

5 января на пресс-конференции Zoom, организованной Defense Writers Group, командующий стратегическим командованием США адмирал Чарльз Ричард заявил: «Пентагон должен закупить новую межконтинентальную баллистическую ракету, а обновление ракет времен холодной войны – неприемлемый вариант. Вы не можете продлить жизнь Minuteman III». Его комментарии были реакцией на призывы сенаторов-демократов к администрации Джо Байдена пересмотреть масштабные инвестиции Пентагона в межконтинентальную баллистическую ракету наземного стратегического сдерживания (GBSD), а то и вовсе ее свернуть. Средства направить на финансирование программы стратегического бомбардировщика В-21.

В сентябре 2020 года ВВС заключили с Northrop Grumman контракт на 13,3 миллиарда долларов на разработку GBSD в течение следующих семи лет. В ближайшие два десятилетия программа будет стоить еще десятки миллиардов долларов.

Ожидается, что в следующем году администрация Байдена рассмотрит бюджеты Пентагона на ядерное оружие и стратегию модернизации. Коалиция прогрессивных антивоенных аналитических центров призвала Байдена существенно сократить военные расходы и рассмотреть вопрос о прекращении программы GBSD. Противников новой МБР внутри США более чем достаточно. Высокая стоимость программы сталкивается с критикой ее противников, предлагающих, в частности, модернизировать старые LGM-30G Minuteman III.

Адмирал Ричард заявил, что «приветствует обзор Байдена, но попытки сэкономить деньги за счет преемника Minuteman III неразумны. Я не понимаю, как человек в мозговом центре, который фактически не держит в руках ракету, не смотрит на детали, кабели, все детали внутри, может давать рекомендации». Он настаивал, что Minuteman III уже прошла точку, до которой ее можно модернизировать: «Эта штука настолько старая, что в некоторых случаях технической документации больше не существует». По его словам, любые чертежи, которые все еще существуют, настолько стары, что людей, которые могут их понять, уже нет в живых.

В марте 2019 года для GBSD была выбрана термоядерная боеголовка W87/Mk21, которая частично заменила боеголовку W78/Mk12A на Minuteman III. Неясно, будет ли W78/ Mk12A установлена на GBSD как временная мера или только боеголовки W87/Mk21, но расчетная дата начала производства боеголовок была перенесена на 2030-й, что является серьезной задержкой по сравнению с первоначальным расчетным вводом в эксплуатацию на начало 2027 года.

Очевидно, что новая ракета будет размерности Minuteman III (35 тонн) и скорее реанимацией проекта Midgetman. Летные испытания американской перспективной межконтинентальной баллистической ракеты Ground Based Strategic Deterrent (GBSD) запланированы на 2023 год.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 37 (900) за 28 сентября 2021 года