США следят более чем за 30 тыс. объектов на орбите

Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд считает, что все они могут представлять опасность

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Военные США ведут наблюдение более чем за 30 тыс. объектов на орбите Земли и считают, что все они могут представлять опасность. Об этом командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд сообщил в понедельник, выступая на видеоконференции, организованной изданием Defense One.

"Мы отслеживаем более 30 тыс. объектов. Думаю, примечательно, что исторически мы вели наблюдение по большей части за космическим мусором. Во всем мире число активных спутников было очень невелико", - сказал он. "Сегодня в свете распространения небольших спутников и больших спутниковых группировок число активных спутников выросло. Лишь пару лет назад было 1,5 тыс. активных спутников. Сейчас это число, вероятно, приближается к 5 тыс."

На вопрос о том, какая часть из указанных объектов может представлять угрозу, генерал ответил: "Все в космосе может быть угрозой". "Есть еще, возможно, около полумиллиона объектов, которые слишком малы, чтобы мы могли следить за ними", - добавил командующий Космическими силами США.

Как констатировал Реймонд, околоземное космическое пространство становится "все более перегруженным, в большей степени оспаривается, в нем растет конкуренция". По его словам, военные США внимательно следят за тем, какие системы в космосе используют другие страны. "Нам нужно понимать, какими возможностями они обладают", - отметил он.

Реймонд также в очередной раз выступил с утверждением, что российские и китайские спутники могут представлять опасность для американских космических аппаратов. Комментируя прежние заявления Реймонда касательно угроз, которые, по мнению Вашингтона, могут представлять для США возможности РФ в космическом пространстве, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва ценит сотрудничество с Вашингтоном в космосе и надеется, что оно не падет жертвой русофобии. Он также отмечал, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских военных, но напрасно, так как Москва выступает за мир и сотрудничество. Песков при этом назвал опасения американцев совершенно беспочвенными.

Космические силы США были учреждены 20 декабря 2019 года. Они стали шестым видом Вооруженных сил Соединенных Штатов и первым, созданным после формирования их современной структуры в 1947 году.