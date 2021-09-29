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ТАСС

Замминистра обороны Картаполов может возглавить комитет Госдумы по обороне

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Андрей Картаполов
Андрей Картаполов.
Источник изображения: Вадим Савицкий/РИА "Новости"

В Госдуме седьмого созыва этот пост занимал Владимир Шаманов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов, избранный в Госдуму восьмого созыва по списку "Единой России", может стать председателем комитета нижней палаты парламента по обороне. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в Госдуме.

"Картаполов может возглавить думский комитет по обороне", - сказал собеседник агентства.

В Госдуме седьмого созыва пост председателя комитета по обороне занимал герой России Владимир Шаманов ("Единая Россия").

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Госдуму провели свои списки пять партий: традиционная парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР) и дебютант федеральных выборов - партия "Новые люди", образованная лишь в прошлом году.

С учетом данных по 225 одномандатным округам в Госдуме будут работать представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - За правду", ЛДПР, "Новых людей", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста. Всего "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов - самовыдвиженцы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шаманов Владимир
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