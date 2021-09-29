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ТАСС

РФ и Китай представят декларацию по лунной станции на конгрессе в Дубае в конце октября

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Лунный ковчег
Лунный ковчег.
Источник изображения: techcult.ru

Как сообщили в Роскосмосе, декларация будет продолжением меморандума о взаимопонимании между правительствами двух стран по вопросу создания лунной станции

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Роскосмос и Китайское национальное космическое управление (CNSA) представят декларацию по Международной научной лунной станции (МНЛС) во время Международного астронавтического конгресса в Дубае. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

В понедельник представители госкорпорации и китайского ведомства вместе с экспертами из Франции, Италии, Нидерландов, Германии, Малайзии, Таиланда, Управления ООН по вопросам космического пространства, Европейского космического агентства и Азиатско-Тихоокеанской организации по космическому сотрудничеству провели переговоры по проекту декларации. Консультации проходили в закрытом формате.

"Доработанная с учетом предложений международных экспертов декларация будет представлена мировому космическому сообществу для широкого обсуждения в рамках 72-го Международного астронавтического конгресса, проведение которого запланировано в период с 25 по 29 октября 2021 года в Дубае", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, декларация будет продолжением меморандума о взаимопонимании между правительствами РФ и Китая по вопросу создания лунной станции. Там добавили, что декларация "раскрывает общие подходы при реализации проекта МНЛС, возможные форматы участия всех заинтересованных партнеров, а также руководящие принципы деятельности сторон в рамках сотрудничества" по данном проекту.

Роскосмос и CNSA в июне в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства (GLEX-2021) презентовали дорожную карту по МНЛС. Согласно представленной информации, строительство станции должно полностью завершиться к 2035 году. С 2026 по 2030 год запланированы две миссии по отработке технологий посадки и доставки грузов, а также возвращению на Землю образцов лунной породы. С 2031 по 2035 год стороны развернут инфраструктуру на орбите и поверхности Луны, в том числе комплексы связи, а также электроэнергетическое, исследовательское и другое оборудование.

Согласно дорожной карте проекта, транспортная инфраструктура станции будет включать в себя исследовательский и технический луноходы, а также прыгающего робота. Стороны планируют оснастить станцию несколькими умными мини-роверами, предназначенными для исследования поверхности естественного спутника Земли.

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