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Совбез России подготовил проект основ государственной политики в сфере стратегического планирования

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Источник изображения: vpk-news.ru

Совет безопасности России рассмотрел и одобрил проект «Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации».

Секретарь Совбеза Николай Патрушев, комментируя итоги состоявшегося заседания СБ, сообщил, что «приняты дополнительные меры, направленные на совершенствование системы стратегического планирования».

«Особое внимание обращено на необходимость повышения эффективности работы органов власти по сбалансированному достижению целей как в области национальной безопасности, так и социально-экономического развития страны», - отметил Патрушев.

«Его подготовка велась по указанию президента при участии органов государственной власти, научного и экспертного сообщества, институтов гражданского общества, — добавил он. - В нем предусматривается четкая архитектура документов стратегического планирования, закрепляется последовательность их разработки и корректировки. Это касается документов федерального, регионального и местного уровней».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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