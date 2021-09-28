Вооруженный конфликт между Белградом и Приштиной весьма вероятен, считает экс-начальник управления Минобороны РФ

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Обострение ситуации вокруг Косово может перерасти в вооруженный конфликт между Белградом и Приштиной, считает бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"Вероятность конфликта, включая боевые действия, весьма высока. Всё сейчас будет зависеть от международного сообщества", - сказал "Интерфаксу" в понедельник Ивашов, который в прошлом занимался, в том числе, урегулированием ситуации на Балканах.

"Если сербы втянутся в конфликт, то только с одной целью - освободить Косово и вернуть его в состав Сербии. Косовары же навсегда хотят застолбить этот край за собой и вытеснить как можно больше сербов", - сказал Ивашов.

По его словам, "с этим конфликтом ни Сербию, ни Косово не смогут принять в НАТО".

Ивашов заявил, что в обострении ситуации вокруг Косово может быть заинтересован Вашингтон. "Американцам всегда проще иметь дело к конфликтующей внутри себя Европой", - сказал он. Ивашов напомнил, в Косово находится одна из крупнейших американских военных баз в Европе - "Бондстил".

Командование международной миротворческой миссией под руководством НАТО в Косово (KFOR) увеличило количество патрулей на фоне обострения отношений Приштины и Белграда, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на сербские СМИ.

"KFOR внимательно следит за ситуацией на всей территории Косово и сосредоточены на выполнении своего мандата. KFOR увеличили количество и продолжительность патрулей по всему Косово, включая северную часть Косово", - говорится в заявлении сил, которое приводят СМИ.

Резкое обострение напряженности между сторонами произошло на прошлой неделе, когда Косово запретило въезд автомобилям с сербскими номерами без временной распечатанной регистрации. Сербы, проживающие на севере Косово, в ответ на это заблокировали дороги возле пограничных переходов, тогда Косово перебросило специальные полицейские подразделения к двум пограничным переходам.

Сербская армия начала учения близ границы с Косово. Самолеты ВВС Сербии стали патрулировать районы близ погранпереходов.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее призвал Белград и Приштину без предварительных условий предпринять меры с целью стабилизации ситуации на севере Косово.