Магнитное поле древней Луны измерили по образцам с "Аполлона-17"

Оказалось, что по мощности оно было сопоставимо с современным магнитным полем Земли

ТАСС, 27 сентября. Анализ фотографий поверхности Луны и образцов пород, собранных участниками экспедиции "Аполлон-17", помог астрономам определить, что 3,7 млрд. лет назад магнитное поле Луны было столь же сильным, как у современной Земли. Кроме того, ученые выяснили точное положение лунной магнитной оси. Статью с описанием их исследования опубликовал научный журнал Nature Astronomy.

"Наши расчеты показывают, что индукция магнитного поля древней Луны составляла 50-57 нанотесла, то есть примерно столько же, сколько сейчас у Земли. Это в очередной раз свидетельствует о том, что примерно 3,5-3,7 млрд. лет назад у Луны было активное ядро, которое вырабатывало магнитное поле", - пишут исследователи.

Измерения намагниченности образцов древних лунных пород, которые привезли астронавты программы "Аполлон", показывают, что в глубокой древности у Луны было достаточно сильное магнитное поле. Однако как оно возникло, когда и почему исчезло, ученые пока сказать не могут.

В частности, большие споры вызывает то, могло ли магнитное поле Луны возникать так же, как у Земли, - то есть за счет вращения жидкого ядра. Многие планетологи сомневаются в этом, так как масса и размеры Луны слишком малы для возникновения в ее недрах потоков расплавленного металла. Поэтому астрономы предполагают, что магнитное поле Луны возникло каким-то другим образом или не существовало вовсе. Таким образом образцы с "Аполлонов" не что иное, как простая аномалия.

В новом исследовании астрономы под руководством Клэр Николс из Оксфордского университета внесли немного ясности в этот вопрос. Дело в том, что определить мощность и направление магнитного поля Земли или любой другой планеты можно достаточно легко. Для этого нужны образцы пород, сформировавшиеся в интересующую геологов эпоху, и данные о том, где залегали эти фрагменты. Ранее считалось, что для всех известных фрагментов лунных пород, которые попали на Землю в виде метеоритов или были доставлены на Землю членами экипажей "Аполлонов", подобных данных не было.

Николс и ее коллеги выяснили, что это не так. Два образца - 75035 и 75055, - которые на Землю доставили участники экспедиции "Аполлон-17" из горной долины Тавр-Литтров. Эти образцы представляют собой фрагменты древних базальтов, которые сформировались примерно 3,7 млн. лет назад и обнажились после формирования кратера Камелот.

Благодаяр снимкам этого кратера и его стенок, которые сделали астронавты "Аполлон-17", ученые локализовали положение тех участков поверхности Луны, где возникли 75035 и 75055, а также выяснили их примерное положение относительно других объектов. Следовательно, планетологи вычислили и типичную мощность магнитного поля древней Луны и определили, как оно было устроено.

Согласно выводам ученых, 3,7 млрд. лет назад магнитное поле Луны было достаточно сильным, сопоставимым по мощности с магнитным полем Земли. В дополнение к этому, ученые обнаружили множество свидетельств в пользу того, что у него было два полюса и магнитная ось, направленная в сторону географических полюсов планеты.

Результаты этих исследований, по словам ученых, говорят, что ядро Луны по своей структуре не похоже на ядро Земли. Кроме того, магнитное поле генерировалось в толще Луны пока неизвестным образом. Ученые надеются, что дальнейшее изучение снимков с "Аполлонов" позволит им точно локализовать положение других образцов пород, что ускорит выяснение природы магнитного поля древней Луны.