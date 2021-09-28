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Время электроники

Aurus будет возить больших начальников на автопилоте за 40 млн

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Aurus Senat
Aurus Senat.
Источник изображения: Максим Зарецкий/ТАСС

Создатели Aurus начали разработку собственного автопилота. Речь идет в том числе о системе третьего уровня автономности. В разработку вложат почти 40 миллионов рублей.

Научно-исследовательский институт НАМИ приступил к разработке системы автомобильных помощников. В нее войдут адаптивный круиз-контроль, функция экстренного торможения и система автоматического объезда препятствий, сообщает «Газета.Ru», которая ознакомилась с закупочными документами НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Разработка, в которую вложат 38,7 миллиона рублей, по плану будет завершена в течение трех лет.

Как говорится в документации, системы от НАМИ будут способны обеспечить автомобилю второй и третий уровни автономности по шкале SAE. В первом случае система управляет автомобилем, однако водитель обязан следить за дорогой и быть готовым вмешаться в управление: к такому уровню, к примеру, относится автопилот Tesla.

На третьем уровне ни постоянного внимания, ни незамедлительной реакции от человека не требуется. В большинстве случаев, за исключением сложных дорожных либо погодных условий, машина движется самостоятельно.

Разработка будет выполняться в три этапа. До 30 ноября 2021 года НАМИ будет работать над системой автоматического торможения. Еще год отводится на предварительные испытания систем и изучение адаптивного круиз-контроля. На последнем этапе, который завершится в ноябре 2023 года, институт займется разработкой функции объезда препятствий, которая относится к третьему уровню, и ее интеграцией с созданными ранее ассистентами.

Тестовым «полигоном» для новых систем выбран седан Lada Vesta с 1,6-литровым двигателем и вариатором. Примечательно, что летом НАМИ пытался купить «Весту», но сделать это за намеченную сумму в 767 тысяч рублей не удалось: на сегодняшний день такая модель стоит от 934 тысяч рублей.

По мнению автоэксперта Сергея Бургазлиева, российский автопилот все же предназначается не для бюджетных Lada, а для люксовых Aurus, разработкой которых занимался НАМИ. В арсенале Aurus Senat уже есть «умные» помощники, но от сторонних фирм.

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Страны
Россия
Компании
Tesla
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