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ТАСС

Военному университету Минобороны присвоили имя Александра Невского

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Курсантки Военного университета министерства обороны РФ на параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
Курсантки Военного университета министерства обороны РФ на параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

В 2021 году отмечается 800-летие Александра Невского

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство России присвоило имя Александра Невского Военному университету и Санкт-Петербургскому кадетскому военному корпусу Минобороны России. Соответствующие распоряжения кабмина опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Присвоить федеральному государственному казенному военному образовательному учреждению высшего образования "Военный университет" Министерства обороны почетное наименование "имени князя Александра Невского", - говорится в документе, который подписал 24 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Присвоить федеральному государственному казенному общеобразовательному учреждению "Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны Российской Федерации" почетное наименование "имени князя Александра Невского", - говорится в еще одном распоряжении за подписью премьера.

В этом году отмечается 800-летие Александра Невского (1221-1263). Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Стараниями Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов. Он также способствовал созданию православной епархии в Золотой Орде. Невский был канонизирован в 1547 году.

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