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Китайцы построили прототип вооруженного разведывательного беспилотника

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Китайцы построили прототип вооруженного разведывательного беспилотника
Китайцы построили прототип вооруженного разведывательного беспилотника.
Источник изображения: Intelligent Airshow App

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) построила прототип вооруженного разведывательного беспилотника CH-6. Как сообщает Janes, летательный аппарат покажут на авиасалоне в Чжухае. CH-6 — средневысотный аппарат, способный летать на длинные дистанции на дозвуковых скоростях.

Китайская академия аэрокосмической аэродинамики (филиал CASC) начала работать над созданием CH-6 в 2019 году. Внешне беспилотник похож на высотный беспилотник CH-5, который, в свою очередь, напоминает американский ударный MQ-9 Reaper. Но хвостовое оперение у CH-6 Т-образное, а над хвостовой частью у него два реактивных двигателя.



CH-6 может стать одним из крупнейших китайских беспилотников. Предполагается, что его максимальная взлетная масса составит 7,8 тонны. В разведывательной конфигурации аппарат сможет нести до 300 килограмм, а в разведывательно-ударной — две тонны. При длине в 15 метров размах крыла беспилотника составляет 20,5 метра.

Максимальная скорость CH-6 составит 800 километров в час, а крейсерская — от 500 до 700 километров в час. Он сможет подниматься на высоту до 12 километров и пролетать в разведывательной конфигурации до 12 тысяч километров. У вооруженного CH-6 дальность будет меньше — всего 4,5 тысячи километров.

На беспилотник можно будет устанавливать разные виды полезной нагрузки. Например, радиолокационную станцию дальнего обнаружения, ракеты класса «воздух-земля» и бомбы.

Китайцы разрабатывают и другие беспилотники. Например, реактивный ударный WJ-700, о котором мы писали ранее. Он весит 3,5 тонны и может находиться в воздухе до 20 часов.

Василиса Чернявцева

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Страны
Китай
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
CASC
Проекты
БПЛА
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