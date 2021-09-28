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Dynetics построит прототипы системы защиты от беспилотников и ракет для армии США

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Dynetics построит прототипы системы защиты от беспилотников и ракет для армии США
Dynetics построит прототипы системы защиты от беспилотников и ракет для армии США.
Источник изображения: Dynetics

Армия США утвердила контракт с американской компанией Dynetics на строительство прототипов системы для защиты от беспилотников и крылатых ракет. Как сообщает Defense News, Dynetics поставит военным 16 пусковых установок и 60 перехватчиков к 2024 году.

Американская армия для защиты от крылатых ракет сегодня использует израильский противоракетный комплекс «Железный купол». Но это временное решение, пока военные не приняли на вооружения одну из разработок, создающихся по программе IFPC.

Компании Raytheon и Rafael предложили армии «Железный купол» американского производства с ракетой-перехватчиком Tamir, а Dynetics — мобильную систему наземного базирования «Несокрушимый щит». Она представляет собой установку на базе универсальной MML с перехватчиком AIM-9X Sidewinder разработки Raytheon.

«Несокрушимый щит» может действовать в диапазоне 360 градусов, поражать несколько целей одновременно и подходит для интеграции с единой системой управления комплексами противовоздушной и противоракетной обороны. Обе команды продемонстрировали возможности своих систем на полигоне Уайт-Сэнс в этом году.

Армия США выбрала Dynetics для строительства прототипа системы против беспилотников и крылатых ракет. Американская компания должна к марту 2024 года поставить военным 16 пусковых установок и 60 перехватчиков. Предполагается, что к четвертому кварталу 2023 году у армии в распоряжении уже будет 12 пусковых установок. Получив прототипы, армия может заключить контракт на производство 400 установок с ракетами-перехватчиками.

В составе систем противовоздушной обороны могут быть не только традиционные перехватчики. Ранее мы писали про боевой лазер мощностью 250-300 киловатт, который Lockheed Martin создает для защиты объектов от ракет, снарядов и минометных мин.

Василиса Чернявцева

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Страны
Израиль
США
Продукция
AIM-9
Железный купол
Компании
Lockheed-Martin
Rafael
Raytheon
Проекты
БПЛА
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