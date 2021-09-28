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Глава МИД Белоруссии Макей: мир пребывает в затяжной глобальной турбулентности

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Владимир Макей
Владимир Макей.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что мир в настоящее время переживает период затяжной и беспрецедентной глобальной турбулентности.

"Все мы уже несколько десятилетий пребываем в затяжной и беспрецедентной глобальной турбулентности и непредсказуемости. Это закономерный итог того, что наша планета функционирует во многом вне системы и обязательств, закрепленных в универсальных принципах международного права Уставом ООН", - заявил Макей, выступая на Генассамблее ООН, заседание которой транслируется онлайн.

По его словам, "сегодня миром правят экономический эгоизм, политические амбиции, шантаж, имперские привычки, кризисы, конфликты и срежиссированный хаос". "Непрекращающиеся попытки отдельных стран навязать суверенным государствам искусственные шаблоны социального и экономического развития, варварская санкционная политика в отношении неугодных правительств, экономический терроризм и возврат мира к элементам блокового противостояния – все это имеет мало общего со справедливым и гармоничным мироустройством, к которому все мы стремимся уже столько десятилетий. Это – прямой признак навязчивого, больного желания разогреть очаги конфронтации в мире", - заявил глава белорусского МИД.

Он отметил, что "откровенное вмешательство возомнивших себя оракулами политических игроков во внутренние дела других суверенных государств стало уже нормой в международном сосуществовании наций".

"Негативная динамика в области глобальной безопасности неослабно нарастает, в том числе за счет гибридных войн, злонамеренного и преступного использования современных информационных технологий, подпитывающих экстремизм и терроризм, и информационных фейков. Сегодня с помощью электронных гаджетов можно подорвать внутренний мир и спокойствие в любом государстве, а также отстранить от власти его руководство", - сказал министр.

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