НАТО усиливает патрулирование в Косово на фоне обострения там напряженности

Брюссель. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Командование международной миротворческой миссией под руководством НАТО в Косово (KFOR) увеличило количество патрулей и продолжительность их действия на фоне обострения напряженности с Сербией, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на сербские СМИ.

"KFOR внимательно следит за ситуацией на всей территории Косово и сосредоточены на выполнении своего мандата. KFOR увеличили количество и продолжительность патрулей по всему Косово, включая северную часть Косово", - говорится в заявлении сил, которое приводят СМИ.

Резкое обострение напряженности между сторонами произошло на прошлой неделе, когда Косово запретило въезд автомобилям с сербскими номерами без временной распечатанной регистрации. Сербы, проживающие на севере Косово, в ответ на это заблокировали дороги возле пограничных переходов, тогда Косово перебросило специальные полицейские подразделения к двум пограничным переходам.

Кроме того, сербская армия начала учения близ границы с Косово. Самолеты ВВС Сербии стали патрулировать районы близ погранпереходов.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее призвал Белград и Приштину без предварительных условий предпринять меры с целью стабилизации ситуации на севере Косово.