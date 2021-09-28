Баку и Анкара обсудили расширение ВТС и совместные военные учения

Баку. 27 cентября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в понедельник принял делегацию во главе с заместителем министра обороны Турции Мухсином Дереном, на встрече обсуждались вопросы военного сотрудничества.

"Гасанов заявил, что Азербайджан с целью повышения своей военной мощи расширил сотрудничество с Турцией в военной, военно-технической сфере (ВТС), военного образования. Все это стало одним из самых важных факторов, обеспечивших стабильность в регионе", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Дерен, в свою очередь, подчеркнул важность развития совместной военной промышленности и обмена опытом между двумя странами.