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Интерфакс-АВН

Баку и Анкара обсудили расширение ВТС и совместные военные учения

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Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

Баку. 27 cентября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в понедельник принял делегацию во главе с заместителем министра обороны Турции Мухсином Дереном, на встрече обсуждались вопросы военного сотрудничества.

"Гасанов заявил, что Азербайджан с целью повышения своей военной мощи расширил сотрудничество с Турцией в военной, военно-технической сфере (ВТС), военного образования. Все это стало одним из самых важных факторов, обеспечивших стабильность в регионе", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Дерен, в свою очередь, подчеркнул важность развития совместной военной промышленности и обмена опытом между двумя странами.

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Страны
Азербайджан
Турция
Проекты
Военные учения
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