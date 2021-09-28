Войти
РИА Новости

На военном параде в Туркмении впервые показали турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2

74
0
0
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2.
Источник изображения: © AP Photo / DHA

АШХАБАД, 27 сен - РИА Новости. В Туркмении в понедельник состоялся военный парад в честь 30-летия независимости страны, передает корреспондент РИА Новости,

Главное событие праздника – военный парад, впервые прошел не в центре Ашхабада у президентского дворца, а в предгорьях Копетдага в южной части города. Здесь несколько дней назад президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов торжественно открыл новую правительственную трибуну. В начале парада глава государства, на кабриолете, окруженном всадниками на ахалтекинских конях, объехал строй военнослужащих различных родов войск Вооруженных сил Туркменистана.

Как передает корреспондент РИА Новости, в ходе парада в Ашхабаде туркменские военные показали немало новинок. В частности, впервые были показаны ударные турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2.

Также впервые в военном смотре приняли участие 5 боевых самолетов A-29 Super Tuсano, которые применяются для поддержки сухопутных войск огнем в любое время суток и в различных погодных условиях. Кроме того, впервые в военном параде участвовал тактический военно-транспортный самолёт C-27J Spartan. И, конечно же, гвоздем воздушной части парада стали полеты шести итальянских боевых самолетов М-346. На одной из этих машин 1 августа этого года совершил испытательный полет президент Туркмении.

Помимо новинок присутствовала и военная техника, традиционно демонстрируемая на туркменских военных парадах: танки Т-90 и Т-72М, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня. Гости праздника также могли наблюдать на больших мониторах, установленных у правительственной трибуны, праздничный парад кораблей ВМС Туркмении.

После военного смотра состоялась демонстрация экономических достижений страны за 30 лет независимого развития. Перед правительственной трибуной прошли коллективы предприятий топливно-энергетического комплекса, электроэнергетики, химической промышленности, текстильной индустрии, строительного комплекса и транспорта.

В ходе праздника президенту страны от имени соратников был подарен ахалтекинский конь трехлеток светло серой масти по прозвищу Гарашсыз (Независимый). Празднование 30-летия независимости Туркменистана продолжится 28 сентября скачками в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе.

Туркмения обрела независимость в 1991 году. Тогда Верховный совет Туркменской ССР, опираясь на итоги всенародного референдума по вопросу о независимости, принял конституционный закон "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Туркменистан
Турция
Продукция
C-27J
EMB-314
M-346
Т-72
Т-90 "Владимир"
Проекты
БПЛА
Издания
Военный Парад
Похожие новости
01.10.2020
Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе
29.09.2020
Чем воюют: каким оружием располагают Ереван и Баку
04.03.2020
Баку формирует группу поддержки камикадзе
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.09 01:01
  • 39
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 28.09 00:49
  • 3
В США оценили испытания С-400
  • 28.09 00:30
  • 3
Палата представителей США одобрила выделение $1 млрд на помощь Израилю с ракетами для системы ПРО "Железный купол" - СМИ
  • 27.09 23:20
  • 2
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 27.09 23:13
  • 3
На Украине завершили испытания замены миномета «Молот»
  • 27.09 22:59
  • 285
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 27.09 20:38
  • 7
Российские снайперы провели учебные стрельбы в горах Таджикистана на фоне ситуации в Афганистане
  • 27.09 20:15
  • 3
Не мытьем, так катаньем, «Прометей» колесной безопасности
  • 27.09 17:24
  • 4
"Ростех" разработал новые бинокли для ВМФ РФ
  • 27.09 13:33
  • 2
Россия модернизирует три станции системы СПРН до 2028 года
  • 27.09 13:24
  • 8
Вооруженные силы США: состояние и тенденции развития
  • 27.09 12:13
  • 0
Поляки решили раскошелиться на американские танки
  • 27.09 10:24
  • 1
Реджеп Эрдоган: сделка по ЗРС С-400 с Россией пересмотру не подлежит
  • 27.09 09:50
  • 1
Видео: "Терминаторы" прикрыли бронетехнику на учениях в Казахстане
  • 27.09 09:48
  • 1
Der Standard (Австрия): холодная война без европейцев