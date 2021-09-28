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WarSpot

Китайские истребители расходятся по миру

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Источник изображения: warspot.ru

Ирак может вооружиться истребителями китайско-пакистанского производства. Вчера, 26 сентября, портал nation.com.pk сообщил о том, что Ирак и Пакистан согласовали закупку 12 самолётов, а на октябрь этого года запланировано подписание контракта.

Дюжина истребителей JF-17 Thunder Block III обойдётся заказчику в $664 млн. Ирак может стать третьей страной, которой Пакистан будет поставлять JF-17 Thunder. Ранее эти самолёты закупила Нигерия, а также сообщалось, что Аргентина заложила закупку истребителей в бюджет на следующий год (позже аргентинское правительство заявило, что сделка ещё не финализирована).

Истребитель JF-17 Thunder Block III

Источник изображения: mil.in.ua

JF-17 Thunder — пакистанское обозначение самолёта, который с 90-х годов разрабатывается китайской компанией CAC (Chengdu Aircraft Corporation) при финансовой поддержке Пакистана. В Китае машина известна как Chengdu FC-1 Xiaolong и построена на базе копий и модификаций самолётов, ведущих свою «родословную» от советского МиГ-21.

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Страны
Аргентина
Ирак
Китай
Нигерия
Пакистан
Продукция
FC-1
МиГ-21
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