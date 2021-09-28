Израиль хочет быть единовластным обладателем ядерного оружия на Ближнем Востоке

Тель-Авив не допустит, чтобы Иран смог получить ядерное оружие, заявил глава правительства Израиля Нафтали Беннет.

«Израиль без устали будет работать над решением этой задачи: мы не допустим того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие», - сказал он, выступая на ГА ООН.

Он сообщил, что ядерная программа Ирана находится на ключевом этапе. Тегеран проигнорировал все «красные линии», не пускал к себе инспекторов.

Премьер указал, что Иран теперь обогащает уран до 60% и находится в шаге от того, чтобы получать уран, пригодный для создания ядерного оружия.

Он считает, что мировое сообщество нередко бездействует и игнорирует тревожную информацию, поступающую из Ирана по теме атомной программы.

«Нужно понимать, что словами центрифуги по обогащению урана не остановить», - подытожил Беннет.