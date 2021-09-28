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Крейсер «Москва» пресек натовские провокации Киева

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российскому ракетному крейсеру «Москва» пришлось пресечь украинские провокации к западу от Крыма.

Провокационные действия украинских военных кораблей к западу от Крыма, связанные с попытками создания помех российским военным кораблям, осуществляющим наблюдение за манёврами ВМСУ в непосредственной близости от российских границ, привели к тому, что для противодействия украинскому флоту был направлен российский ракетный крейсер «Москва».

По данным украинского информационного издания «УНН», пишет Авиа.про, после инцидента между двумя кораблями ВМС Украины и двумя кораблями ВМФ России в зоне учений украинского флота, российская сторона отправила свой ракетный крейсер «Москва», которому удалось заблокировать перемещение украинских военных кораблей в западной части Чёрного моря.

Российские корабли «Саратов» и «Изумруд», базирующиеся в Крыму, продолжили демонстрационное наблюдение за украинскими военными, оставаясь вблизи района учений. 

Позже из Севастополя в район украинских учений прибыл флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер «Москва», демонстрируя максимальный уровень обострения ситуации.

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