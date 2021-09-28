Сербия перебросила танки Т-72МС "Белый орел" на границу с Косово

Сербская армия разместила на административной границе с Косово свои лучшие основные боевые танки Т-72МС "Белый орел". В минувшие выходные в Сети появились видеоролики, демонстрирующие переброску этих боевых машин на большегрузных тралах.

Среди задействованных тягачей можно увидеть четырехосные тяжеловозы МАЗ-537.

Командование вооруженных сил вынуждено было принять ответные меры после провокационных действий представителей самопровозглашенной территории на контрольно-пропускных пунктах "Ярине" и "Брняк". Косовская полиция развернула в зоне напряженности группировку, состоящую из более чем трех сотен человек, в том числе снайперов, и двух десятков бронированных автомобилей.

Т-72МС переданы Сербии Россией. Танки вооружены 125-мм пушками, способными применять как обычные артиллерийские боеприпасы, так и управляемые ракеты. Имеется также 7,62-мм спаренный пулемет, закрытая 12,7-мм зенитная установка. В распоряжении наводчика-оператора и командира - современный многоканальный прицел и панорама.

"Белые орлы" имеют навесную динамическую защиту, современные средства связи и навигации, 840-сильный дизельный двигатель, обеспечивающий хорошие характеристики подвижности. Всего получено 30 единиц такой техники.

Также приграничные районы патрулируют сербские вертолеты и самолеты, в том числе МиГ-29, вооруженные ракетами "воздух-воздух" Р-73. Были также замечены J-22 Orao с двумя управляемыми ракетами "воздух-поверхность" AGM-65 Maverick американского производства и 128-мм неуправляемыми реактивными снарядами.

🇽🇰⚡🇷🇸Serbia is moving battle tanks to the border with Kosovo, where tensions are mounting. #Serbia#Kosovo pic.twitter.com/rTF5u8DSec — The RAGEX - News (@theragex) September 25, 2021

Today also J22 Orao with 2 AGM 65 Mavericks and 128mm unguided rockets near Kosovo pic.twitter.com/Gt9PyhrxfR — ZOKA (@200_zoka) September 26, 2021

Алексей Моисеев