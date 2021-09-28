Совместное российско-алжирское антитеррористическое учение пройдет в Северной Осетии

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Российско-алжирское антитеррористическое учение стартует 30 сентября на полигоне "Тарское" в Северной Осетии, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"В течение двух недель на полигоне "Тарское" в Республике Северная Осетия впервые будет проходить совместное российско-алжирское тактическое учение с мотострелковыми подразделениями 58-й общевойсковой армии Южного военного округа и вооруженных сил Алжира", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, 30 сентября после церемонии открытия международного учения начнутся практические этапы, в ходе которых более 150 военнослужащих двух стран обменяются опытом при выполнении учебно-боевых задач по борьбе с терроризмом.