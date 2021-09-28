Войти
Интерфакс-АВН

Совместное российско-алжирское антитеррористическое учение пройдет в Северной Осетии

70
0
0
Танк Т-90СА ВС Алжира
Танк Т-90СА ВС Алжира.
Источник изображения: https://twitter.com/Krimou_DzMilObs

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Российско-алжирское антитеррористическое учение стартует 30 сентября на полигоне "Тарское" в Северной Осетии, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"В течение двух недель на полигоне "Тарское" в Республике Северная Осетия впервые будет проходить совместное российско-алжирское тактическое учение с мотострелковыми подразделениями 58-й общевойсковой армии Южного военного округа и вооруженных сил Алжира", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, 30 сентября после церемонии открытия международного учения начнутся практические этапы, в ходе которых более 150 военнослужащих двух стран обменяются опытом при выполнении учебно-боевых задач по борьбе с терроризмом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
18.12.2020
Участники планирующей конференции обсудили порядок проведения Армейских международных игр-2021
24.02.2020
Цена страха: зачем американцев пугают российскими подлодками
04.03.2019
Решение на войну
06.12.2012
В интересах обеспечения обороны и безопасности
02.09.2011
Алжирские летчики совершают первые самостоятельные полеты на самолете Як-130
01.09.2011
Як-130 будет совершенствоваться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.09 01:01
  • 39
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 28.09 00:49
  • 3
В США оценили испытания С-400
  • 28.09 00:30
  • 3
Палата представителей США одобрила выделение $1 млрд на помощь Израилю с ракетами для системы ПРО "Железный купол" - СМИ
  • 27.09 23:20
  • 2
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 27.09 23:13
  • 3
На Украине завершили испытания замены миномета «Молот»
  • 27.09 22:59
  • 285
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 27.09 20:38
  • 7
Российские снайперы провели учебные стрельбы в горах Таджикистана на фоне ситуации в Афганистане
  • 27.09 20:15
  • 3
Не мытьем, так катаньем, «Прометей» колесной безопасности
  • 27.09 17:24
  • 4
"Ростех" разработал новые бинокли для ВМФ РФ
  • 27.09 13:33
  • 2
Россия модернизирует три станции системы СПРН до 2028 года
  • 27.09 13:24
  • 8
Вооруженные силы США: состояние и тенденции развития
  • 27.09 12:13
  • 0
Поляки решили раскошелиться на американские танки
  • 27.09 10:24
  • 1
Реджеп Эрдоган: сделка по ЗРС С-400 с Россией пересмотру не подлежит
  • 27.09 09:50
  • 1
Видео: "Терминаторы" прикрыли бронетехнику на учениях в Казахстане
  • 27.09 09:48
  • 1
Der Standard (Австрия): холодная война без европейцев