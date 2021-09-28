Войти
WarSpot

Британский флот пополнился новой атомной субмариной

73
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Британские ВМС пополнились новой субмариной типа Astute. Вчера, 26 сентября, портал navalpost.com сообщил о том, что подводная лодка HMS Audacious типа Astute официально вошла в боевой состав Королевского флота.

Закладка подводного атомохода состоялась в марте 2009 года, а в 2016 году субмарина была спущена на воду. Спустя два года HMS Audacious завершила заводские испытания и была передана флоту. Audacious является четвёртой из семи заказанных подлодок своего типа.

Субмарина типа Astute

Источник изображения: ft.com

Astute являются самыми большими и мощными многоцелевыми подлодками ВМС Великобритании. Они могут действовать как в составе флота, так и самостоятельно, выполняя задачи по борьбе с надводными кораблями и подлодками противника. Благодаря наличию крылатых ракет субмарины могут атаковать наземные цели, кроме того, их возможности позволяют осуществлять высадку небольших групп десанта или боевых пловцов, а также вести сбор разведданных.

Подводные лодки типа Astute имеют водоизмещение в 7400 т и длину в 97 м, на их вооружении состоят торпеды Spearfish калибра 533 мм, а также ракеты Tomahawk и Harpoon. Субмарины могут развивать скорость в 29 узлов и погружаться на глубину порядка 300 м. Экипаж каждой из них состоит из 98 человек.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Harpoon ПКР
Проекты
Astute АПЛ
Похожие новости
27.05.2021
Так себе владычица
09.04.2020
Четвёртая британская атомная субмарина класса «Астьют» впервые вышла в море
18.11.2016
Британский флот: морской бой будет только на бумаге
07.03.2012
Перспективы развития ВМС Великобритании
13.08.2010
Новейшая подводная лодка Великобритании Astute прервала морские испытания из-за неисправности якорного устройства
24.03.2009
Британцы отремонтировали старейшую подлодку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.09 01:01
  • 39
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 28.09 00:49
  • 3
В США оценили испытания С-400
  • 28.09 00:30
  • 3
Палата представителей США одобрила выделение $1 млрд на помощь Израилю с ракетами для системы ПРО "Железный купол" - СМИ
  • 27.09 23:20
  • 2
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 27.09 23:13
  • 3
На Украине завершили испытания замены миномета «Молот»
  • 27.09 22:59
  • 285
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 27.09 20:38
  • 7
Российские снайперы провели учебные стрельбы в горах Таджикистана на фоне ситуации в Афганистане
  • 27.09 20:15
  • 3
Не мытьем, так катаньем, «Прометей» колесной безопасности
  • 27.09 17:24
  • 4
"Ростех" разработал новые бинокли для ВМФ РФ
  • 27.09 13:33
  • 2
Россия модернизирует три станции системы СПРН до 2028 года
  • 27.09 13:24
  • 8
Вооруженные силы США: состояние и тенденции развития
  • 27.09 12:13
  • 0
Поляки решили раскошелиться на американские танки
  • 27.09 10:24
  • 1
Реджеп Эрдоган: сделка по ЗРС С-400 с Россией пересмотру не подлежит
  • 27.09 09:50
  • 1
Видео: "Терминаторы" прикрыли бронетехнику на учениях в Казахстане
  • 27.09 09:48
  • 1
Der Standard (Австрия): холодная война без европейцев