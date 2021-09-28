Британский флот пополнился новой атомной субмариной

Британские ВМС пополнились новой субмариной типа Astute. Вчера, 26 сентября, портал navalpost.com сообщил о том, что подводная лодка HMS Audacious типа Astute официально вошла в боевой состав Королевского флота.

Закладка подводного атомохода состоялась в марте 2009 года, а в 2016 году субмарина была спущена на воду. Спустя два года HMS Audacious завершила заводские испытания и была передана флоту. Audacious является четвёртой из семи заказанных подлодок своего типа.

Субмарина типа Astute Источник изображения: ft.com

Astute являются самыми большими и мощными многоцелевыми подлодками ВМС Великобритании. Они могут действовать как в составе флота, так и самостоятельно, выполняя задачи по борьбе с надводными кораблями и подлодками противника. Благодаря наличию крылатых ракет субмарины могут атаковать наземные цели, кроме того, их возможности позволяют осуществлять высадку небольших групп десанта или боевых пловцов, а также вести сбор разведданных.

Подводные лодки типа Astute имеют водоизмещение в 7400 т и длину в 97 м, на их вооружении состоят торпеды Spearfish калибра 533 мм, а также ракеты Tomahawk и Harpoon. Субмарины могут развивать скорость в 29 узлов и погружаться на глубину порядка 300 м. Экипаж каждой из них состоит из 98 человек.