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Военно-промышленный курьер

Большие десантные корабли заминировали подходы с моря

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипажи БДК «Минск», «Королев» и «Калининград» выполнили задачи по минным постановкам в морских полигонах Балтийского флота.

В рамках учений моряки БДК «Минск», «Королев» и «Калининград» осуществили постановку оборонительных минных заграждений в заданных районах. Использовались при этом учебные донные и якорные мины.

Затем все поставленные мины были «обезврежены» корабельной тральной группой в составе базового тральщика «Новочебоксарск» и рейдового тральщика «Леонид Перепечь», сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

Помимо минирования акватории, экипажи БДК отработали защиту от оружия массового поражения на переходе морем. Основное внимание было уделено выполнению нормативов по герметизации корпуса и проведению специальной обработки кораблей при условном попадании в область радиационного загрязнения.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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