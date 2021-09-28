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Российская газета

БТР нового поколения показали в Китае

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Новейший китайский колесный бронетранспортер впервые покажут в Чжухае на международном авиационно-космическом салоне Airshow China 2021. Это масштабное мероприятие начнет свою работу 28 сентября.

Трехосная машина, официальное название которой пока неизвестно, получила новый необитаемый боевой модуль. Предполагается, что он вооружен 30-мм пушкой скорострельной пушкой, с которой спарен 7,62-мм пулемет. Боекомплект изолирован от десантного отделения.

С правой стороны имеется спаренная, поднимаемая в боевом и опускаемая в походном положении пусковая установка, предназначенная для запуска двух противотанковых ракет. Внешне они напоминают уже находящиеся в войсках Red Arrow 12 третьего поколения с тепловизионными головками самонаведения.

Считается, что эти ПТУР являются аналогами американских Javelin. Их дальность действия - до 4000 метров, они способны пробить до 1100 мм танковой брони, усиленной динамической защитой.

Не исключено, что в будущем на этой платформе также установят башню, оснащенную 40-мм автоматическим орудием.

В десантном отсеке, доступ в которое находится в корме, помещается отделение пехотинцев в полной экипировке. Судя по обнародованным в Сети видеоматериалам, подвеска гидропневматическая, позволяющая менять дорожный просвет. Дизельный двигатель - в передней части справа, водитель размещен рядом.

Пока непонятно, способен ли БТР преодолевать вплавь водные преграды. Бронирование модульное, серьезно усилено днище, что должно спасти жизнь военнослужащим во время подрывов на минах или фугасах. Эти характеристики уже были проверены во время реальных тестов на полигонах.

По мнению военных экспертов, новая машина предназначена прежде всего для экспортных поставок. Ее будут предлагать зарубежным покупателем наряду с разработанным в первой половине 90-х годов трехосным Type 92, известным также как WZ 551.

В то же время не исключается, что какие-то специализированные модификации поступят на вооружение частей различных родов войск Народно-освободительной армии и вооруженной милиции Китая.



Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
Javelin ПТРК
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