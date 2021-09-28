Экипаж новейшего тральщика "Петр Ильичев" готов к заселению на корабль

ЦАМТО, 27 сентября. Камчатский экипаж корабля ПМО "Петр Ильичев" под командованием капитан-лейтенанта Юрия Никитенко после обучения в Объединенном учебном центре ВМФ прибыл в Санкт-Петербург и готов к заселению на корабль.

В учебном центре военные моряки изучили принципы построения корабля нового проекта и основы эксплуатации по базовым специальностям. В процессе обучения экипажа была задействована тренажерная база, состоящая из корабельных узлов и механизмов новостройки, на которых личный состав отработал действия в составе боевых расчетов.

В ходе обучения экипаж сдал зачеты по обслуживанию вооружения, узлов и механизмов, подготовке корабля к приему оружия и плаванию в море. Экипаж готов принять новый корабль от завода-изготовителя и начать проведение швартовных и ходовых испытаний, после завершения которых новейший тральщик войдет в корабельный состав Тихоокеанского флота.

Корабль противоминной обороны "Петр Ильичев" проекта 12700 является шестым в серии и пятым серийным кораблем данного проекта. Новый тральщик назван в честь Героя Советского Союза краснофлотца ТОФ Петра Ивановича Ильичева, погибшего при штурме острова Шумшу 18 августа 1945 года.

Справочно:

Новый корабль имеет уникальный корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика. Он предназначен для борьбы со всеми видами современных мин. Тральщик оснащен новейшими гидроакустическими станциями, размещаемыми на самом корабле и на телеуправляемых автономных подводных аппаратах и обладает автоматизированной системой управления противоминными действиями.

Водоизмещение корабля составляет 890 т, длина – 62 м, ширина – 10 м, скорость полного хода – 16 узлов, экипаж – 44 человека, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.