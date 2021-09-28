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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ предлагает создать отдельный реестр для военных объектов

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Информация о них больше не будет общедоступна через Росреестр

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ предлагает исключить информацию о важных для обороноспособности военных объектах из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Разработанный военным ведомством проект изменений в Гражданский кодекс РФ (ст. 131) размещен в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях обособления объектов обороны и безопасности государства в сфере гражданско-правовых отношений, а также исключения распространения информации об объектах обороны и безопасности, имеющих приоритетное значение для обороноспособности Российской Федерации, предлагается организовать специальный, обособленный от ЕГРН учет объектов, сведения о которых отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну либо служебную тайну в области обороны через включение таких объектов в Реестр режимных объектов", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В ней отмечается, что предлагаемые изменения предусматривают включение завершенных строительством объектов обороны и безопасности в специальный (ведомственный) Реестр режимных объектов без отражения сведений о них в ЕГРН.

"Законопроект направлен на устранение положений, препятствующих достижению задач по созданию объектов обороны и безопасности государства", - говорится в документе.

Как сообщал "Интерфакс", 11 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий понятие служебной тайны в области обороны - к ней будут отнесены сведения о любой деятельности в данной сфере, не отнесенные к государственной тайне и не являющиеся общедоступными.

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