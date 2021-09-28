Ракета-носитель "Протон-М" доставлена на Байконур

На "Протоне-М" планируется отправка на орбиту двух спутников связи "Экспресс" - "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Железнодорожный состав, который транспортировал ракету-носитель "Протон-М", прибыл на станцию Тюратам (станция рядом с космодромом Байконур). Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"На железнодорожную станцию Тюратам прибыл эшелон с ракетой-носителем "Протон-М", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Как уточнили в госкорпорации, в настоящий момент идет осмотр эшелона, после чего он будет передан НК "Казахстанские железные дороги" и Космическому центру "Южный" и транспортирован на площадку №92 космодрома Байконур.

На ракете-носителе "Протон-М" планируется отправка на орбиту двух спутников связи "Экспресс" - "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7". Ранее эти спутники предполагалось запустить в 2020 году. В сентябре прошлого года гендиректор ИСС им. М. Ф. Решетнева Николай Тестоедов в интервью ТАСС сообщил, что их производство задерживается из-за поздней поставки полезной нагрузки для этих аппаратов из Италии в связи с пандемией коронавируса. В декабре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск спутников перенесен на конец 2021 года.