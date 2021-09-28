Эрдоган заявил о планах Турции купить у России больше систем С-400

Вашингтон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Анкара намерена купить у России еще одну партию зенитных ракетных систем С-400, заявил в интервью телеканалу CBS турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"В будущем никто не сможет вмешиваться в сферу того, какие оборонительные системы мы приобретаем, у какой страны на каком уровне. Никто не может вмешиваться в это. Только мы принимаем такие решения", - сказал Эрдоган.

"Конечно, конечно, да", - ответил он утвердительно на уточняющий вопрос, намеревается ли Турция закупить еще одну партию российских С-400.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A сразу после того, как Турция приобрела С-400.

В конце августа Эрдоган заявлял, что Анкара готова приобрести у России вторую партию ЗРК С-400.

25 августа глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что переговоры с Турцией по новому контракту на С-400 находятся в завершающей стадии. Ранее в тот же день глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что контракт на поставку Турции дополнительной партии систем ПВО С-400 может быть подписан в этом году.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 (концерн "Алмаз-Антей") стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ранее сказал, что Турция расплатилась за С-400.