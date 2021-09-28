«Несокрушимый щит» победил «Железный купол»

Американцы прикроют свои войска «Несокрушимым щитом». Вчера, 26 сентября, портал defensenews.com сообщил о том, что армия США подписала контаракт с компанией Dynetics на постройку предсерийных образцов системы ПРО Enduring Shield.

«Несокрушимый щит» (англ. — Enduring Shield) разработан в рамках программы Indirect Fires Protection Capability (IFPC). В ходе последних тестовых стрельб армия США отдала предпочтение Enduring Shield перед израильской системой «Железный купол» (англ. — Iron Dome).

Рендер пусковой установки Enduring Shield Источник изображения: defensenews.com

В рамках контракта стоимостью $247 млн компания Dynetics построит для Армии 16 пусковых установок и 60 ракет-перехватчиков. В ближайшее время будут проведены финальные испытания противоракетной системы, а в 2023 году планируется запустить серийное производство Enduring Shield. Всего для нужд ВС США планируется заказать 400 пусковых установок Enduring Shield.

Изначально американская армия инициировала программу Multi-Mission Launcher (MML) с мини-ракетами MHTK от Lockheed Martin. Но позже эту программу отменили, в качестве временного решения были закуплены две системы Iron Dome, а позже программа трансформировалась в IFPC.