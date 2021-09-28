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ТАСС

Российские Ми-8 отработали пуски ракет на учениях в Киргизии

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Ми-8МТВ-5
Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5.
Источник изображения: http://www.russianhelicopters.aero/

В учениях были задействованы порядка 50 человек летного и инженерно-технического состава и два вертолета Ми-8МТВ5

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Экипажи модернизированных вертолетов Ми-8 отдельной вертолетной эскадрильи армии ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Казахстане, выполнили пуски неуправляемых ракет на летно-тактических учениях, которые завершились в понедельник на авиационном полигоне Эдельвейс в горах Тянь-Шаня в Иссык-Кульской области (Киргизия). Об этом говорится в сообщении пресс-службы округа.

"В ходе проведения трехдневного учения экипажи выполнили тренировочные полеты в горной и высокогорной местности, а на завершающей фазе учения провели боевое применение 80-миллимитровых ракет класса "воздух - поверхность" по мишеням, имитирующим легкобронированную колонну техники и мобильные командные пункты условного противника. <...> Летчики выполнили более 20 вылетов и провели пуски около 50 неуправляемых ракет", - говорится в сообщении.

В учениях были задействованы порядка 50 человек летного и инженерно-технического состава и два вертолета Ми-8МТВ5. Накануне учений экипажи вертолетов прибыли на российскую военную базу Кант с аэродрома Приозерск в Казахстане.

Объединенная российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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