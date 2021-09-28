Компания Embraer завершила сборку первого транспорта-заправщика KC-390 "Миллениум" для ВВС Португалии

ЦАМТО, 27 сентября. На производственном предприятии компании Embraer в Гавиан-Пейшоту (шт.Сан-Паулу, Бразилия) завершена сборка первого многоцелевого транспорта-заправщика KC-390 "Миллениум", заказанного ВВС Португалии.

Как сообщает Defensa.com, качество сборки самолета 21 сентября проверила группа по мониторингу и инспекциям (MAF) программы KC-390, в которую входят инженеры и техники португальских ВВС. В скором времени ожидается первый испытательный полет нового самолета.

Португальская группа по мониторингу и инспекциям находится на заводе постоянно и контролирует производственную деятельность и испытания в рамках реализации заказа на поставку пяти КС-390.

По информации ВВС Португалии, несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19, проект реализуется в соответствии с графиком.

Как ранее сообщал ЦАМТО, правительство Португалии и бразильская Embraer подписали договор о приобретении пяти многоцелевых транспортов-заправщиков KC-390 22 августа 2019 года. Контракт также предусматривает поставку тренажера, наземного оборудования, систем дозаправки в воздухе, системы медицинской эвакуации, средств самообороны, оказание услуг материально-технического обеспечения.

Поставку самолетов планируется начать в 2023 году. Передача самолетов ВВС Португалии будет выполняться с темпом один самолет в год и завершится к февралю 2027 года. Ранее бюджет проекта был объявлен в сумме 827 млн. евро.