Войти
ТАСС

Около 20 кораблей Каспийской флотилии проведут учения на морских полигонах

68
0
0
Учения Каспийской флотилии ВМФ
Учения Каспийской флотилии ВМФ.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Учения пройдут в два этапа, с 4 по 18 октября, а затем с 18 по 26 октября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Корабельная группа Каспийской флотилии (КФл) проведет боевые стрельбы и маневрирование в море, сообщили в понедельник в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В ходе морских учений экипажи кораблей КФл выполнят упражнения боевых стрельб из артиллерийских установок по корабельным щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника, а также по наземным целям, имитирующим морской десант "противника", - говорится в сообщении.

Учения пройдут в два этапа, с 4 по 18 октября, а затем с 18 по 26 октября.

Корабли выполнят задачи по обороне, отражению нападения с воздуха, а также уничтожению минных заграждений. "В дальнейшем корабельным группам КФл предстоит провести учение по плаванию в едином походном ордере, отработать действия по отражению воздушного нападения и нанесению огневого удара по отряду боевых кораблей условного противника", - добавили в пресс-службе.

Всего в морских учениях будут задействованы около 20 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, в том числе базовый тральщик "Магомед Гаджиев", противодиверсионный катер "Юнармеец Каспия", малые артиллерийские и ракетные корабли.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
КФ
Похожие новости
08.01.2021
Военные моряки «Дагестана» поборются за «Кубок моря-2021»
22.10.2019
На испытаниях ядерной триады произошел сбой
10.10.2018
Участники масштабных учений ЮВО возвращаются в пункты постоянной дислокации
01.09.2016
Службы ВМФ отрабатывают поисково-спасательные задачи в рамках внезапной проверки
31.08.2016
Корабли Каспийской флотилии провели стрельбы по морским целям
26.08.2016
Внезапная проверка объявлена в трех военных округах, Северном флоте, ВКС и ВДВ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.09 01:01
  • 39
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 28.09 00:49
  • 3
В США оценили испытания С-400
  • 28.09 00:30
  • 3
Палата представителей США одобрила выделение $1 млрд на помощь Израилю с ракетами для системы ПРО "Железный купол" - СМИ
  • 27.09 23:20
  • 2
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 27.09 23:13
  • 3
На Украине завершили испытания замены миномета «Молот»
  • 27.09 22:59
  • 285
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 27.09 20:38
  • 7
Российские снайперы провели учебные стрельбы в горах Таджикистана на фоне ситуации в Афганистане
  • 27.09 20:15
  • 3
Не мытьем, так катаньем, «Прометей» колесной безопасности
  • 27.09 17:24
  • 4
"Ростех" разработал новые бинокли для ВМФ РФ
  • 27.09 13:33
  • 2
Россия модернизирует три станции системы СПРН до 2028 года
  • 27.09 13:24
  • 8
Вооруженные силы США: состояние и тенденции развития
  • 27.09 12:13
  • 0
Поляки решили раскошелиться на американские танки
  • 27.09 10:24
  • 1
Реджеп Эрдоган: сделка по ЗРС С-400 с Россией пересмотру не подлежит
  • 27.09 09:50
  • 1
Видео: "Терминаторы" прикрыли бронетехнику на учениях в Казахстане
  • 27.09 09:48
  • 1
Der Standard (Австрия): холодная война без европейцев