Около 20 кораблей Каспийской флотилии проведут учения на морских полигонах

Учения пройдут в два этапа, с 4 по 18 октября, а затем с 18 по 26 октября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Корабельная группа Каспийской флотилии (КФл) проведет боевые стрельбы и маневрирование в море, сообщили в понедельник в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В ходе морских учений экипажи кораблей КФл выполнят упражнения боевых стрельб из артиллерийских установок по корабельным щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника, а также по наземным целям, имитирующим морской десант "противника", - говорится в сообщении.

Учения пройдут в два этапа, с 4 по 18 октября, а затем с 18 по 26 октября.

Корабли выполнят задачи по обороне, отражению нападения с воздуха, а также уничтожению минных заграждений. "В дальнейшем корабельным группам КФл предстоит провести учение по плаванию в едином походном ордере, отработать действия по отражению воздушного нападения и нанесению огневого удара по отряду боевых кораблей условного противника", - добавили в пресс-службе.

Всего в морских учениях будут задействованы около 20 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, в том числе базовый тральщик "Магомед Гаджиев", противодиверсионный катер "Юнармеец Каспия", малые артиллерийские и ракетные корабли.