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Высокоточному оружию закрыли «глаза» и «уши»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Во время учений «Запад-2021» войска отработали борьбу с аппаратурой авианаводчиков, а также дронами, крылатыми ракетами и другими «умными» боеприпасами.

В ходе учений «Запад-2021» под защитой комплексов радиоэлектронной борьбы находились полевые штабы, пункты связи и стартовые позиции ракет российской и белорусской группировок. 

Также они прикрывали важные промышленные объекты, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. К маневрам привлекли части и подразделения РЭБ Балтийского флота, Западного военного округа, а также 1-й гвардейской танковой и 20-й общевойсковой армий.

Ранее средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ориентировались на физическое поражение высокоточных ракет, бомб, а также дронов или ставили им помехи.

На учениях «Запад-2021» специалисты РЭБ постарались лишить авианаводчиков противника связи, не позволяя им сообщить координаты частям огневой поддержки и «подсветить» цели. 

Начиная с 2000-х годов Пентагон всё шире использует для наведения авиаударов и высокоточного оружия новейшую аппаратуру связи между авианаводчиками, боевыми самолетами, беспилотниками и штабами. Комплексы ROVER (размером с ноутбук) позволяют им обмениваться высококачественным видео в реальном времени. При этом авианаводчик может не только продемонстрировать пилоту цель, но и отобразить на его экране пометки и пояснения.

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