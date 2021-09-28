Киев в НАТО, Тбилиси в ЕС

Украина воплощает стандарты НАТО и готова к вступлению, но политическое решение должен принять альянс.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный в интервью Радио Свобода, сообщает УНИАН.

По его словам, в Украине воплотили уже более 300 стандартов НАТО, которые касаются вопросов управления, планирования и подготовки.

«Да все, чего угодно. В вопросах применения. То есть мы полностью уже фактически разработали те стандарты, по которым выполняет задачи НАТО. Но этого мало. Для того, чтобы мы стали НАТО, необходимо, по моему личному мнению, политическое решение. Мы уже готовы. Можем так сказать», - сказал Залужный.

В частности он рассказал, что в соответствии со стандартами НАТО в Украине были разделены руководящие должности в ВСУ: главнокомандующего, начальника Генштаба и командующего ООС.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подтвердил, что страна планирует подать заявку на вступление в Европейский Союз до 2024 года.

Об этом он заявил во время выступления на Генассамблее ООН, цитирует пресс-служба правительства Грузии.