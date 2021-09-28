Подписан контракт на поставку ВВС Индии 56 самолетов ВТА C-295MW

ЦАМТО, 27 сентября. Минобороны Индии 24 сентября объявило о подписании с компанией Airbus Defense and Space контракта на поставку 56 самолетов ВТА C-295MW для ВВС страны.

Одновременно стороны подписали офсетное соглашение, в рамках которого Airbus будет выполнять свои компенсационные обязательства путем прямой покупки у индийских партнеров соответствующих продуктов и услуг на сумму 30% от стоимости продажи C-295MW.

Контракты были подписаны после одобрения закупки Комитетом по безопасности правительства Индии (CCS) в начале сентября. ВВС Индии стали 35-м покупателем C-295. В целом на текущий момент заказано 278 самолетов этого типа, 200 из которых уже поставлены.

Стоимость закупки пока официально не раскрывается. По данным индийских источников Jane's Defence Weekly, она может составить до 210 млрд. рупий (2,85 млрд. долл.), включая 7-летнее соглашение о логистической поддержке всех 56 самолетов. Аванс в размере 15% общей стоимости контракта будет перечислен компании Airbus в течение 45 дней.

Самолеты грузоподъемностью 5-10 т предназначены для замены состоящих на вооружении устаревших HS-748 Avro. Предполагается, что C-295MW расширят возможности ВВС Индии в секторе тактических воздушных перевозок, особенно в северном и северо-восточном районах, а также на Андаманских и Никобарских островах.

Как планируется, первые 16 самолетов будут поставлены ВВС Индии в готовом к эксплуатации состоянии с предприятия Airbus в Испании в течение 4 лет с момента подписания контракта. Еще 40 C-295MW будут изготовлены по лицензии в Индии на мощностях TATA Consortium в течение десяти лет после подписания контракта. Это первый проект, предусматривающий сборку военного самолета в Индии частной компанией. Индийские предприятия также будут задействованы в производстве комплектующих для самолета.

Как сообщалось ранее, до завершения поставок в Индии планируется создать центр обслуживания самолетов C-295MW уровня "D". Ожидается, что этот объект станет региональным центром технического обслуживания и ремонта различных вариантов C-295.

Самолет С-295 предназначен для перевозки войск и грузов, десантирования парашютным и посадочным способами, медицинской эвакуации. Машина может применяться с коротких или неподготовленных взлетно-посадочных полос, обеспечивает возможность доставки к месту назначения до 9,2 т груза, 71 военнослужащего или 50 десантников, либо 24 раненых на носилках с медицинским персоналом. Самолет оборудован кормовой рампой для погрузки/разгрузки и парашютного десантирования. Все 56 С-295 будут оснащены встроенным пакетом средств радиоэлектронного противодействия.

Как сообщал ЦАМТО, программа закупки среднего самолета ВТА (MTA), одобренная Советом по оборонным закупкам МО Индии еще в мае 2015 года, рассматривается в индийских оборонных кругах как один из основных проектов в рамках инициативы "Делай в Индии".

Как сообщалось ранее, в перспективе общее количество C-295, приобретенных Индией, может "значительно" возрасти, поскольку другие силовые структуры, включая Береговую охрану и военизированные пограничные силы безопасности, также рассматривают возможность приобретения этой платформы.

Самолеты Avro-748 были приняты на вооружение в начале 1960-х и давно должны быть сняты с вооружения. Хотя C-295 закупаются для их замены, самолет также может использоваться для выполнения более сложных задач, которые в настоящее время возложены на имеющийся парк Ан-32. Поэтому в перспективе C-295 также, вероятно, заменит и их.

В ноябре 2019 года бывший генеральный директор Airbus Defense & Space Дирк Хок заявил, что общая потребность Индии в C-295 может возрасти "как минимум до 150 единиц и более". На выставке Aero India 2019 года Организация оборонных исследований и разработок МО Индии представила проекты двух модификаций C-295: многоцелевой морской самолет для Береговой охраны и вариант самолета ДРЛОиУ для ВВС.