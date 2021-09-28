Войти
ЦАМТО

Подписан контракт на поставку ВВС Индии 56 самолетов ВТА C-295MW

59
0
0
C-295MW
C-295MW.
Источник изображения: airbus.com

ЦАМТО, 27 сентября. Минобороны Индии 24 сентября объявило о подписании с компанией Airbus Defense and Space контракта на поставку 56 самолетов ВТА C-295MW для ВВС страны.

Одновременно стороны подписали офсетное соглашение, в рамках которого Airbus будет выполнять свои компенсационные обязательства путем прямой покупки у индийских партнеров соответствующих продуктов и услуг на сумму 30% от стоимости продажи C-295MW.

Контракты были подписаны после одобрения закупки Комитетом по безопасности правительства Индии (CCS) в начале сентября. ВВС Индии стали 35-м покупателем C-295. В целом на текущий момент заказано 278 самолетов этого типа, 200 из которых уже поставлены.

Стоимость закупки пока официально не раскрывается. По данным индийских источников Jane's Defence Weekly, она может составить до 210 млрд. рупий (2,85 млрд. долл.), включая 7-летнее соглашение о логистической поддержке всех 56 самолетов. Аванс в размере 15% общей стоимости контракта будет перечислен компании Airbus в течение 45 дней.

Самолеты грузоподъемностью 5-10 т предназначены для замены состоящих на вооружении устаревших HS-748 Avro. Предполагается, что C-295MW расширят возможности ВВС Индии в секторе тактических воздушных перевозок, особенно в северном и северо-восточном районах, а также на Андаманских и Никобарских островах.

Как планируется, первые 16 самолетов будут поставлены ВВС Индии в готовом к эксплуатации состоянии с предприятия Airbus в Испании в течение 4 лет с момента подписания контракта. Еще 40 C-295MW будут изготовлены по лицензии в Индии на мощностях TATA Consortium в течение десяти лет после подписания контракта. Это первый проект, предусматривающий сборку военного самолета в Индии частной компанией. Индийские предприятия также будут задействованы в производстве комплектующих для самолета.

Как сообщалось ранее, до завершения поставок в Индии планируется создать центр обслуживания самолетов C-295MW уровня "D". Ожидается, что этот объект станет региональным центром технического обслуживания и ремонта различных вариантов C-295.

Самолет С-295 предназначен для перевозки войск и грузов, десантирования парашютным и посадочным способами, медицинской эвакуации. Машина может применяться с коротких или неподготовленных взлетно-посадочных полос, обеспечивает возможность доставки к месту назначения до 9,2 т груза, 71 военнослужащего или 50 десантников, либо 24 раненых на носилках с медицинским персоналом. Самолет оборудован кормовой рампой для погрузки/разгрузки и парашютного десантирования. Все 56 С-295 будут оснащены встроенным пакетом средств радиоэлектронного противодействия.

Как сообщал ЦАМТО, программа закупки среднего самолета ВТА (MTA), одобренная Советом по оборонным закупкам МО Индии еще в мае 2015 года, рассматривается в индийских оборонных кругах как один из основных проектов в рамках инициативы "Делай в Индии".

Как сообщалось ранее, в перспективе общее количество C-295, приобретенных Индией, может "значительно" возрасти, поскольку другие силовые структуры, включая Береговую охрану и военизированные пограничные силы безопасности, также рассматривают возможность приобретения этой платформы.

Самолеты Avro-748 были приняты на вооружение в начале 1960-х и давно должны быть сняты с вооружения. Хотя C-295 закупаются для их замены, самолет также может использоваться для выполнения более сложных задач, которые в настоящее время возложены на имеющийся парк Ан-32. Поэтому в перспективе C-295 также, вероятно, заменит и их.

В ноябре 2019 года бывший генеральный директор Airbus Defense & Space Дирк Хок заявил, что общая потребность Индии в C-295 может возрасти "как минимум до 150 единиц и более". На выставке Aero India 2019 года Организация оборонных исследований и разработок МО Индии представила проекты двух модификаций C-295: многоцелевой морской самолет для Береговой охраны и вариант самолета ДРЛОиУ для ВВС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Испания
Продукция
C-295 CASA
Ан-32
МТА
Компании
Airbus
Tata Motors
Проекты
Медицина
Похожие новости
27.09.2021
Индия подписала контракт на закупку 56 военно-транспортных самолетов Airbus C295MW
13.09.2021
Правительство Индии одобрило закупку 56 самолетов ВТА C-295MW
28.03.2017
ВВС Индии намерены начать переговоры по поставке самолетов C-295
25.02.2015
Против чалта хай авиация бессильна — часть II
09.02.2015
Индия отменила тендер на закупку военно-транспортных самолетов в надежде на совместный с Россией МТА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.09 01:01
  • 39
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 28.09 00:49
  • 3
В США оценили испытания С-400
  • 28.09 00:30
  • 3
Палата представителей США одобрила выделение $1 млрд на помощь Израилю с ракетами для системы ПРО "Железный купол" - СМИ
  • 27.09 23:20
  • 2
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 27.09 23:13
  • 3
На Украине завершили испытания замены миномета «Молот»
  • 27.09 22:59
  • 285
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 27.09 20:38
  • 7
Российские снайперы провели учебные стрельбы в горах Таджикистана на фоне ситуации в Афганистане
  • 27.09 20:15
  • 3
Не мытьем, так катаньем, «Прометей» колесной безопасности
  • 27.09 17:24
  • 4
"Ростех" разработал новые бинокли для ВМФ РФ
  • 27.09 13:33
  • 2
Россия модернизирует три станции системы СПРН до 2028 года
  • 27.09 13:24
  • 8
Вооруженные силы США: состояние и тенденции развития
  • 27.09 12:13
  • 0
Поляки решили раскошелиться на американские танки
  • 27.09 10:24
  • 1
Реджеп Эрдоган: сделка по ЗРС С-400 с Россией пересмотру не подлежит
  • 27.09 09:50
  • 1
Видео: "Терминаторы" прикрыли бронетехнику на учениях в Казахстане
  • 27.09 09:48
  • 1
Der Standard (Австрия): холодная война без европейцев