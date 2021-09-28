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Адмирал Николай Евменов посетил Национальный центр вертолетостроения имени М.Л.Миля и Н.И.Камова

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Николай Евменов.
Николай Евменов.
Источник изображения: Александр Гальперин/ РИА Новости

ЦАМТО, 27 сентября. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов 25 сентября посетил Национальный центр вертолетостроения имени М.Л.Миля и Н.И.Камова (АО "НЦВ Миль и Камов"), где принял участие в рабочем совещании и осмотрел опытно-конструкторскую базу Центра.

Также адмирал Николай Евменов детально ознакомился с работой Центра над линейкой вертолетов морского базирования, включая вертолеты Ка-52К, и с разработками перспективных многофункциональных вертолетов для ВМФ.

"Тесное взаимодействие профильных органов военного управления Главного командования ВМФ России с Национальным центром вертолетостроения имени М.Л.Миля и Н.И.Камова будет продолжаться. Вместе мы понимаем, что мы должны идти в ногу с научно-техническим прогрессом в сфере вертолетостроения для Военно-морского флота", – отметил адмирал Николай Евменов.

Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И.Камова (АО "НЦВ Миль и Камов") создан в 2019 году на базе АО "Московский вертолетный завод им. М.Л.Миля" и АО "Камов". Предприятие объединило в себе две уникальные инженерные школы отечественного вертолетостроения – школу Миля и школу Камова.

Сегодня АО "НЦВ Миль и Камов" включает два опытно-конструкторских бюро – ОКБ Миля и ОКБ Камова, опытное производство, а также экспериментально-исследовательский (стендовый) комплекс и летно-испытательный центр. Предприятие проводит научные исследования, проектирует, строит и испытывает опытные образцы вертолетов, внедряет их в серийное производство, модернизирует, сопровождает в производстве и эксплуатации военные и гражданские вертолеты "Ми" и "Ка".

Линейка вертолетов Камова – это морские Ка-27, Ка-29 и Ка-31, разведывательно-ударный Ка-52 "Аллигатор" и его палубная модификация Ка-52К, средний многоцелевой Ка-32А11BC, легкий многоцелевой Ка-226Т, а также новейший средний многоцелевой Ка-62, созданный по одновинтовой схеме с рулевым винтом в кольцевом туннеле ("фенестрон"), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Ка-27
Ка-29
Ка-31
Ка-32
Ка-52
Ка-60
Ка-62
Компании
Камов
МВЗ им. Миля
Минoбороны РФ
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