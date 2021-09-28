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ЦАМТО

Военнослужащие подразделений охраны РВСН проводят тренировки на тренажере "Тайфун-М"

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Внутри противодиверсионной машины "Тайфун-М".
Внутри противодиверсионной машины "Тайфун-М". © ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев.
Источник изображения: http://itar-tass.com/

ЦАМТО, 27 сентября. В ходе подготовки подразделений охраны РВСН используются учебно-тренировочные средства последнего поколения.

На них обучаемые отрабатывают поиск и нейтрализацию диверсионно-разведывательных формирований (ДРФ), а также действия всего экипажа боевой противодиверсионной машины "Тайфун-М".

В учебном корпусе, имитирующем полевую позицию, военнослужащие обучаются готовить технику к проведению марша, работать с аппаратурой, вести поиск, в случае необходимости ликвидировать ДРФ, а также водить агрегат.

Справочно:

Симулятор позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Тренажер позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя результаты каждого из номеров расчета в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.

Благодаря многофункциональности тренажер позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ: от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Тайфун-М
Проекты
Тайфун
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