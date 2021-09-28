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ЦАМТО

Глава Госкомвоенпрома провел переговоры с послом России в Беларуси

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Дмитрий Пантус
Дмитрий Пантус.
Источник изображения: bte.by

ЦАМТО, 27 сентября. Председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрий Пантус 24 сентября провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Евгением Лукьяновым.

Глава Госкомвоенпрома отметил, что сотрудничество в военно-технической сфере между двумя странами носит стратегический характер, является неотъемлемой частью спектра двусторонних отношений двух стран и играет важную роль в системе обеспечения военной безопасности Беларуси.

Стороны обсудили направления двустороннего военно-технического сотрудничества и подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в областях, представляющих обоюдный интерес.

Дмитрий Пантус проинформировал Евгения Лукьянова о подготовке к очередному заседанию Белорусско-Российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в начале октября в Гродно.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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Страны
Белоруссия
Россия
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