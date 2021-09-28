Военные России и Пакистана начали совместные учения на Кубани

Совместные учения военных из России и Пакистана начались в Краснодарском крае на территории полигона Молькино. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

В маневрах «Дружба-2021» принимают участие 200 военных, по 100 от каждой стороны. Учения продлятся до 6 октября.

Бойцы пакистанского спецназа прибыли в Краснодар в понедельник. В учениях с ними принимают участие военнослужащие российского спецназа 49-й общевойсковой армии ЮВО.

«Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2021», которое пройдет в период с 27 сентября по 6 октября на территории полигона Молькино в Краснодарском крае, направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран», — отметили в пресс-службе ЮВО.

В ходе маневров будут отработаны действия при контртеррористических операциях.

Ранее, в понедельник, начались военные учения «Селенга-2021» вооруженных сил России и Монголии. Они проходят на монгольском полигоне Дойтын Ам. Для сплочения и укрепления дружественных взаимоотношений собраны совместные команды из военнослужащих обеих стран.