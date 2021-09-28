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Интерфакс-АВН

Масштабные учения стратегических ракетчиков начались на Урале

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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Командно-штабные учения (КШУ) Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начались в Свердловской области, сообщает министерство обороны РФ.

"В РВСН началось масштабные КШУ с Тагильским ракетным соединением. В общей сложности в проведении учения задействовано более 3 000 военнослужащих и около 300 единиц техники", - сказано в сообщении, распространённом в понедельник.

В нем отмечается, что КШУ, которое пройдёт в Свердловской области, "не только определит общий уровень боевой подготовки дивизии, но и оценит возможности перспективных образцов вооружения и специальной техники, поступающих в переоснащаемые соединения".

"Комиссия командования РВСН оценит возможности соединения с учётом перевооружения", - информирует Минобороны.

По его данным, КШУ - плановые.

Тагильское ракетное соединение оснащено подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс".

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, который способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км. Он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

Командующий РВСН Сергей Каракаев расшифровал название межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Ярс", в котором кроется и её боевая задача.

"Ядерная ракета сдерживания. В этом самом названии как раз и заключается то, в чём его уникальность", - сказал Каракаев в эфире телеканала "Звезда" в декабре 2019 года, отметив, что РВСН "предназначены не для войны - они предназначены для сдерживания".

"Особое внимание в ходе учений будет уделено новым способам инженерного оборудования и прикрытия полевых позиций ракетных полков мобильного базирования, применению широкой линейки современной инженерной техники, беспилотных летательных аппаратов, охранно-сигнальных устройств, а также охране и обороне полевых районов в различное время суток", - говорится в пресс-релизе.

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