MW: Новая ракета расширила возможности МиГ-31 в ближнем воздушном бою

Military Watch оценил новые боевые возможности МиГ-31.

Издание Military Watch задалось вопросом, почему российские военные начали устанавливать новые ракеты малой дальности Р-74М на перехватчики МиГ-31БМ/БСМ?

В статье напоминают, что принятый на вооружение в 1981 году самолет считается самым мощным истребителем, состоящим на вооружении России. Радар с фазированной антенной решеткой "Заслон-М" обеспечивает степень ситуационной осведомленности, которой не может похвастать ни один другой российский истребитель. Способность МиГ-31 летать на очень больших высотах и применять там оружие, его чрезвычайно высокая скорость и выносливость в сочетании с ракетам Р-37 с дальностью 400 км делают истребитель чрезвычайно эффективным.

При этом МиГ-31 плохо подходит для ведения ближнего боя и практически не способен выполнять сложные маневры. Ракета Р-74M компенсирует этот недостаток, позволяя поражать цели без необходимости наведения носа перехватчика на них. К тому же она может использоваться против вертолетов, крылатых ракет и беспилотников.

Новая ракета малой дальности является третьей, которую МиГ-31 используют с момента поступления на вооружение, после Р-60 и Р-73.

По сравнению с Р-73, максимальная дальность пуска Р-74 увеличилась с 30 до 40 километров, она может поражать цели, находящиеся на расстоянии до 300 метров, и менять их в полете.

Поскольку на самолеты МиГ-31 возлагается все больше надежд, особенно в Арктике, интеграция Р-74 представляет собой важный шаг на пути модернизации самолета. Хотя на момент поступления на вооружение МиГ-31 был узкоспециализированным перехватчиком, широкий спектр нового вооружения сделал его универсальным самолетом.

Олег Корякин