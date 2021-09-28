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Интерфакс-АВН

Участники военного учения "Мирная миссия" возвращаются в пункты дислокации

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Военнослужащие Вооруженных сил Индии на антитеррористических учениях стран — членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия – 2021» на полигоне Донгуз в Оренбургской области
Военнослужащие Вооруженных сил Индии на антитеррористических учениях стран — членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия – 2021» на полигоне Донгуз в Оренбургской области.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Екатеринбург. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, а также России, Таджикистана и Узбекистана приступили к перебазированию в пункты постоянной дислокации после учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2021", которое проходило в Оренбургской области, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в понедельник.

"Район практических действий авиационным транспортом покидают военнослужащие Индии, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Воинский контингент Республики Казахстан выдвинулся в пункты постоянной дислокации наземным транспортом", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

Подразделения Народной освободительной армии Китая и Вооруженных сил России погрузили военную технику на железнодорожные платформы и также приступили к перебазированию в места службы, уточняет ЦВО.

Учение "Мирная миссия-2021" проходило 20-24 сентября на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области под руководством командующего войсками ЦВО Александра Лапина. Впервые в нем принимал участие воинский контингент Белоруссии.

Всего в учении было задействованы около 5,5 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.

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