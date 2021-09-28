«Третья война в Карабахе неизбежна. Вопрос только в сроках»

За счет чего Азербайджан победил Армению в прошлом году

27 сентября 2020 года началась Вторая карабахская война - крупномасштабный конфликт между вооруженными силами Азербайджана с одной стороны и вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении с другой. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разобрал причины, по которым в этой войне победил Баку, и оценил перспективы нового конфликта.

Анализ боевых действий в ходе 44-дневной войны между вооруженными силами Азербайджана и армянскими формированиями обычно начинают с перебора тактико-технических характеристик турецких беспилотных летательных аппаратов (БЛА) типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов израильского производства типа IAI Harop. Чаще всего этим дело и заканчивается. Однако успех любого вооруженного противоборства зависит далеко не только от боевого применения инновационных образцов вооружения.

Победу Азербайджану принесли не столько Bayraktar TB2, сколько грамотно выстроенная линия поведения высшего военно-политического руководства страны. Причем задолго до начала конфликта.

Злая шутка первой победы

В годы существования Советского Союза военная служба была не популярна среди представителей Азербайджанской ССР. Количество азербайджанцев среди старших офицеров и генералов в кадровом составе советской армии было минимальным по сравнению со многими другими национальностями. Показательный пример: до 1991 года Военную академию Генерального штаба СССР закончил всего-навсего один азербайджанец - Валех Баршадлы, ставший первым министром обороны Азербайджана.

Поэтому после обретения независимости в 1991 году даже руководящие должности в Минобороны Азербайджана часто занимали лица с очень экзотическими и невоенными биографиями. Квалифицированных кадров, чтобы укомплектовать Минобороны и Генеральный штаб Азербайджана, катастрофически не хватало. Опыта военного строительства и оперативно-стратегического планирования у новых выдвиженцев быть по определению не могло.

У Еревана, напротив, бывшие советские кадровые военные были в избытке. Достаточно сказать, что главой армянской армии стал знаменитый военачальник генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц - один из руководителей афганской военной кампании СССР.

Победа окрылила армянские вооруженные формирования, но в дальнейшем сыграла с ними откровенно злую шутку. Военно-политическое руководство Армении и НКР решило, что отныне так будет всегда и «проспало» последующее рождение в Азербайджане современной и боеспособной армии.

Ильхам Алиев против Никола Пашиняна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал две важных вещи для будущей победы. Во-первых, он создал действенный инструмент для реализации своих политических целей - собственно вооруженные силы Азербайджана. Это стоило огромных усилий и ресурсов. Во-вторых, Алиев заручился поддержкой Турции. Без всякого преувеличения, Анкара сегодня - региональный лидер.

Никол Пашинян и представители высшего государственного и военного руководства Армении на фоне Баку смотрелись откровенно бледно. Очень мало было сделано как в плане заблаговременной подготовки страны и вооруженных сил к войне, так и для поддержания постоянной боевой и мобилизационной готовности армянских формирований.

Похоже, никто не задумался в Ереване и над тем, что надо формировать стратегические резервы, создавать необходимые запасы материальных средств, прорабатывать, как восстанавливать их (а также вооружение и технику) в ходе войны. Очень было мало сделано армянской стороной и в плане подготовки территории региона в интересах вооруженных сил (оперативного оборудования театра военных действий), в первую очередь в сфере защиты войск, важных военных и тыловых объектов от ударов противника.

А без боеспособных вооруженных сил любые политические заявления ничего не стоят. Рассчитывать же на чью-то бескорыстную помощь Еревану, по всей видимости, не стоит. Запад от Армении далеко и ничего кроме озабоченности не генерирует. России же ввязываться в эту историю по полной программе и целиком на стороне Еревана - совершенно не с руки. Москва много раз заявляла, что для нее партнерами являются одновременно и Армения, и Азербайджан.

Ереван без военной авиации

Азербайджанская армия в ходе Второй карабахской войны почувствовала вкус победы. Значение этого факта трудно переоценить. Теперь в Баку не намерены обсуждать вопрос о статусе Нагорного Карабаха. Более того, Ильхам Алиев заявил, что «вопрос статуса вообще должен быть исключен из повестки дня».

А это означает, что точка в карабахском конфликте пока не поставлена. На пути очередного обострения обстановки в Нагорном Карабахе пока стоят две тысячи российских миротворцев. Срок пребывания миротворческого контингента Москвы в зоне конфликта - пять лет с возможностью автоматического продления на следующую пятилетку при отсутствии возражений какой-либо из трех сторон (России, Азербайджана, Армении). Сколько миссия продлится на самом деле - сегодня не может сказать пока никто.

В целом ситуация для Еревана пока складывается откровенно неблагоприятно. Страна с весьма небольшим (причем к тому же еще убывающим) населением и ограниченными финансовыми ресурсами просто не может создать функционально законченной современной армии.

Большая печаль Еревана - создание национальных военно-воздушных сил. К примеру, более или менее готовыми к боевому применению в условиях этого театра войны считались бы ВВС Армении, насчитывающие примерно 100 боевых самолетов.

Стоимость одного истребителя поколения 4++ - $120-150 млн. Соответственно, только на закупку авиатехники (и это еще без учета авиационных средств поражения, а их требуется, как минимум на 30 суток ведения боевых действий) надо где-то изыскать $15 млрд.

Что касается Азербайджана, то его военно-экономический потенциал значительно превосходит соответствующий армянский и этот разрыв продолжает стремительно возрастать. И чем больше он возрастает, тем больше у Баку соблазна прибегнуть к силе. В этом смысле третья война в Карабахе неизбежна. Вопрос только в сроках.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок