Российско-пакистанское учение "Дружба-2021" стартует на полигоне Краснодарского края

Российские военнослужащие 19-й отдельной роты специального назначения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа на церемонии открытия пятого совместного российско-пакистанского учения "Дружба-2020" в Тарбела (Пакистан), 09.11.2020.

Военные отработают широкий спектр задач, включая ведение контртеррористической операции, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований в условиях применения противником самодельных взрывных устройств

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Совместное российско-пакистанское учение "Дружба-2021" начинается на полигоне Молькино в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Совместное российско-пакистанское военное учение "Дружба-2021", которое пройдет в период с 27 сентября по 6 октября на территории полигона Молькино в Краснодарском крае, направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы ЮВО, бойцы пакистанского спецназа прибыли в Краснодар в понедельник.

По информации ЮВО, на учениях военные отработают широкий спектр задач, включая ведение контртеррористической операции, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований в условиях применения противником самодельных взрывных устройств.

В учении будет задействовано около 100 военнослужащих Вооруженных сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих ЮВО. От российской стороны в учении задействовано подразделение спецназа 49-й общевойсковой армии ЮВО.