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ТАСС

Российские десантные войска начали крупные учения в Крыму

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Военнослужащие ВС РФ
Российские морские пехотинцы в Крыму.
Источник изображения: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В них примут участие почти 2 тыс. военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ с участием около 2 тыс. военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники начались в Крыму, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Учения пройдут в течение трех дней на полигоне Опук в восточной части Крыма.

Учения начнутся с марш-броска подразделений к месту выполнения задач. Для этого используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", поступившие летом этого года в соединение.

"Подразделения отработают ведение обороны, в ходе которой огнем из штатного вооружения боевой техники совместно с зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями выполнят упражнения боевых стрельб", - рассказали в пресс-службе.

Десантники проведут тренировку организации маневренной обороны днем и ночью. А в заключительном этапе учения запланированы наступательные действия, наносящие урон условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубиц Д-30.

В учениях также задействуют различные виды оружия. В их числе автоматы АК-12, пулеметы "Печенег", гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет "Корд", реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", автоматический 30-мм гранатомет АГС-30, снайперское вооружение.

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Страны
Россия
Продукция
АГС-30
АК-12
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Корд
Нона-С
Печенег
РПГ-7
Система поражения "Ратник"
Т-72
Т-72Б
Шмель РПО
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