Арктическая группировка СФ провела учение по защите островов в море Лаптевых

Арктическая группировка Северного флота (СФ) провела межвидовое тактическое учение по защите островной зоны в море Лаптевых. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает пресс-служба СФ.

Руководил учением заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. Подчеркивается, что маневры носили оборонительный характер.

В ходе мероприятий была отработана высадка морского десанта на арктическое побережье острова.

Морские пехотинцы выполнили боевые стрельбы из автоматов, пулемётов, миномётов и гранатомётов по мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника. Расчеты пушечного зенитного комплекса «Панцирь-С», успешно провели стрельбу по береговой и воздушной целям на удалении до 3-х километров.

Береговой ракетный комплекс «Бастион», дислоцированный на острове Котельный, отработал выдвижение по тревоге на позиции и условное уничтожение крылатыми ракетами десантного отряда условного противника на трассе Северного морского пути. Выполнение задачи было осуществлено с помощью компьютерного моделирования обстановки без фактического применения оружия.

21 сентября отряд кораблей СФ провел артиллерийские стрельбы в море Лаптевых. На учениях отрабатывалась защита Северного морского пути. В рамках мероприятий экипажи большого противолодочного корабля «Североморск» и большого десантного корабля «Георгий Победоносец» выполнили стрельбы корабельной артиллерией по воздушным и морским целям.

Арктическая группировка Северного флота прибыла к архипелагу Новосибирские острова. Корабли и суда заняли места якорных стоянок в заливе Стахановцев Арктики в районе острова Котельный

Десятый арктический поход надводных сил СФ поход начался 10 августа с выходом из главной базы флота города Североморска. За время арктического похода корабли и суда обеспечения СФ прошли более 8 тыс. 700 морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карских морей, а также в порту Дудинка.