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РИА Новости

Российские и монгольские военные провели тренировку в рамках учений "Селенга-2021"

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Военнослужащие Восточного военного округа
Военнослужащие Восточного военного округа.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Военные России и Монголии провели первую совместную тренировку в рамках учений "Селенга-2021" на монгольском полигоне "Дойтын Ам", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"Военнослужащие объединённой группировки войск Восточного военного округа (ВВО) и вооруженных сил Монголии определили маршруты выдвижения в соответствии с особенностью рельефа местности на полигоне, а также отработали вопросы организации связи и взаимодействия", - говорится в сообщении.

Объединенный штаб руководства учениями согласовал единые для обеих сторон сигналы управления. Мотострелковые и танковые подразделения отработали совместное наступление с развертыванием в боевую линию с установленной скоростью движения боевых машин.

Также в рамках учений прошли состязания по национальным и традиционным видам спорта: монгольской национальной борьбе, футболе, волейболе, стрельбе из пистолета Макарова и военизированной эстафете. Желающие попробовали свои силы в стрельбе из лука и метании на точность специальных предметов, сделанных из костей. Командование решило создать совместные команды, в которые вошли военнослужащие обеих стран.

После состязаний на полевой сцене полигона "Дойтын Ам" с концертом выступил ансамбль песни и пляски министерства обороны Монголии.

Военные учения "Селенга-2021" проходят в сложных климатических условиях горно-степной местности. От российской стороны в нем участвуют подразделения общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия. Всего в учении принимает участие до 1,5 тысяч военнослужащих и задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники.

"Селенга" проводится ежегодно с 2008 года. Изначально проходили тактические учения с боевой стрельбой, они назывались "Дархан" (в переводе с монгольского - "Строитель"). В 2011-м маневры были переименованы по названию реки, берущей начало на территории Монголии, протекающей по территории Бурятии и впадающей в Байкал, и получили антитеррористическую направленность.

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